Le pagelle. Fulignati due volte decisivo

FULIGNATI 6.5 – Intuisce il rigore, ma non ci arriva, è miracoloso nel primo tempo su Vlahovic e nella ripresa su Nagy.

CURTO 5.5 – Spesso in affanno in marcatura e anche poco preciso in fase di ripartenza.

LOVATO 6.5 – Qualche intervento meno pulito del solito, ma centralmente lo Spezia fatica a trovare spazio.

CARBONI 6.5 – Arretrato nuovamente sulla linea difensiva a tre per l’assenza di Obaretin, offre una prestazione di forza ed attenzione. Sempre lucido in appoggio.

CEESAY 6.5 – Qualche buona accelerazione, peccato in un paio di circostanze non calci in porta da buona posizione.

EBUEHI – S.V.

IGNACCHITI 6.5 – Il capitano azzurro fraseggia bene in mezzo, non si tira indietro quando c’è da affondare il tackle e prova anche la conclusione.

GHION 7 – Non spicca certo per statura, ma in mezzo al campo è un gigante: svelto di gambe e di pensiero quando deve impostare, aggressivo e sempre ben posizionato in fase di non possesso.

BELARDINELLI – S.V.

YEPES 5.5 – Tradito forse da un terreno reso fin troppo scivoloso dagli irrigatori prima dell’avvio, ma in occasione del rigore la sua resta una colossale ingenuità.

ILIE 5.5 – Non sempre la giocata scelta è quella giusta.

ELIA 7 – A destra o sinistra non fa differenza, ha il fosforo nelle gambe e in avvio di ripresa serve a Popov il pallone dell’1-1.

MORUZZI 5.5 – Su quel lato l’Empoli perde spinta.

SHPENDI 6.5 – Solita generosa prestazione, ma anche con qualità negli ultimi venti metri.

POPOV 7 – Primo tempo anonimo, ma al primo pallone toccato in area di rigore in avvio di ripresa piazza un’altra zampata.

KONATE 6 – Entra con il piglio giusto.

PAGLIUCA 6.5 – La scelta di Elia a sinistra alla fine paga, così come quella di continuare a insistere con Popov davanti. Non convincono del tutto invece le sostituzioni.

Si.Ci.