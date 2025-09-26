Le pagelle. Guarino instancabile. Ypes prezioso

PERISAN 5.5 – Compie un’unica vera parata, ma si prende tanti rischi nei disimpegni con i piedi.

EBUEHI 5.5 – Sbaglia in occasione del pari del Genoa, non sempre puntuale in chiusura su Gronbaek.

INDRAGOLI 6 – Attento e concentrato nel tenere la posizione quando subentra.

GUARINO 6.5 – Centralmente chiude bene ogni varco ed è bravo anche a scivolare sugli esterni quando serve. Sfiora pure il gol, peccato per l’errore tecnico nel finale sul 3-1 ligure.

OBARETIN 6 – Prestazione senza acuti, ma al tempo stesso senza particolari sbavature.

MORUZZI 6 – Traslocato a destra fa vedere cose interessanti in fase offensiva, meno in quella difensiva, rischiando anche un clamoroso autogol.

BELARDINELLI 5.5 – Soffre in mezzo al campo l’aggressività degli avversari.

YEPES 6.5 – Bravo in alcune letture difensive e ad accorciare sempre sulle seconde palle, guadagna la punizione da cui scaturisce il vantaggio e va vicino al gol nella ripresa.

IGNACCHITI 6 – Entra quando la partita è in mano al Genoa e si vede poco.

CARBONI F. 5.5 – In difficoltà nel duello col fratello Valentin, mette un paio di interessanti cross in fase propositiva, ma si fa anticipare troppo facilmente da Marcandalli nell’azione del 2-1.

ZANAGA 6 – All’esordio, ordinato e con lo spirito giusto.

ILIE 6 – Buon piglio, tanta determinazione, ma ancora poca incisività.

SAPORITI 6.5 – Bagna il debutto in azzurro con un bel gol, qualche spunto e abnegazione in ripiegamento, ma anche alcuni errori tecnici.

CAMPANIELLO N.G. - Pochi minuti a disposizione.

POPOV 5.5 – Cerca di farsi vedere in appoggio ai compagni, ma è spesso impreciso nel tocco.

SHPENDI 5.5 – Si muove molto, però tocca pochi palloni.

PAGLIUCA 6 – Sicuramente un altro Empoli rispetto a Pescara, più coraggioso e a lungo in partita, ma ancora con tante situazioni da migliorare, sia in fase di finalizzazione che a livello difensivo. Dal punto di vista fisico il suo è un gioco molto dispendioso e nella ripresa la squadra ha perso intensità e misure, non riuscendo più a pungere.

Si.Ci.