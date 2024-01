Le parole del post partita. Andreazzoli amareggiato : "I ragazzi meriterebbero di più»

Una questione di caratteristiche. È soprattutto su questo aspetto che batte Aurelio Andreazzoli nel commento post gara. "Più che altro abbiamo perso contro Djuric, più che contro il Verona – esordisce – sia per la situazione del primo gol sia per quanto riguarda il resto della partita. I nostri avversari hanno costruito il loro gioco sulle caratteristiche del loro centravanti, cosa che costa poca fatica e rende molto". L’allenatore azzurro, poi, si sofferma sulla prestazione della sua squadra. "Abbiamo bisogno di migliorare perché evidentemente non basta quello che stiamo facendo – aggiunge il tecnico di Massa –. Credo però che abbiamo fatto molto, molto di più dei nostri avversari, che però hanno raccolto molto. Il primo tempo mi è piaciuto molto con tanta voglia di fare, come facciamo di solito, senza capacità di raccogliere, come facciamo di solito, anche per la solita questione di caratteristiche che dicevo prima, che forse ci mancano per completare un gruppo meritevole, che si da da fare e degno di calcare questo palcoscenico".

"La strada si accorcia ma siamo convinti che sia ancora sempre lunga – chiosa Andreazzoli –, poi arriverà anche il momento che ti girerà un pochino meglio o che saremo un po’ più bravi o, magari, riusciremo ad avere quelle caratteristiche che ora non abbiamo. Dobbiamo migliorare la fase di finalizzazione, anche se non è facile. I ragazzi ci mettono molto impegno e per ora di questo ci dobbiamo accontentare". Andreazzoli conclude poi con una considerazione sugli assenti e su Zurkowski, subito a segno appena tornato in azzurro. "Conta chi va in campo e nonostante la lista fosse molto lunga, eravamo comunque certi che avremmo fatto la gara che abbiamo fatto. Chi è sceso in campo è stato molto bravo, come qualità ho visto uno dei miglior primi tempi che abbiamo fatto. Zurkowski l’ho trovato migliorato e poi ha portato subito grande energia".

Simone Cioni