Le parole del tecnico. "La gestione arbitrale mi lascia perplesso»

L’Empoli esce dall’Allianz Stadium con una sconfitta esagerata per quanto mostrato dal campo ed il primo a sottolinearlo è proprio il tecnico azzurro Roberto D’Aversa nel post partita. "Finché eravamo in parità numerica i ragazzi se la sono giocata alla pari, anche in dieci siamo andati vicino al pari – ha ricordato l’allenatore azzurro –, ma siamo stati anche poco fortunati: un tiro deviato loro che va dentro, il nostro che esce invece di poco. Il risultato pesante, ma io sono orgoglioso di quello che hanno fatto i ragazzi".

Una partita in cui gli episodi hanno inciso molto, dal rigore prima concesso e poi tolto all’Empoli per un precedente tocco di mano di Anjorin all’espulsione di Maleh nel finale, che va a complicare anche la prossimo sfida visti pure gli infortuni di Fazzini, Anjorin e Ismajli. "Al di là del rigore dato o non dato, è la gestione della gara che mi ha lasciato qualche perplessità e di questo mi dispiace perché non si dovrebbero creare alibi – ha ammesso D’Aversa –. Purtroppo si va a compromettere anche la prossima gara in un momento in cui numericamente siamo in difficoltà sia per gli infortuni che per altre situazioni che non devo star qui a commentare. Dobbiamo ripartire dal fatto che si è messo in difficoltà una squadra tra le prime sedici in Europa, giocando per larghi tratti con aggressività e coraggio con alcuni giocatori che non giocavano da tanto tempo ed altri Primavera che hanno esordito".

D’Aversa poi spiega l’iniziale panchina di Goglichidze: "Ho messo i giocatori più convinti e avete visto anche il perché – ha concluso il tecnico –. Durante la settimana Saba ha avuto qualche problema, però quando si entra bisogna dare il proprio contributo". Ora non resta che riordinare le idee, recuperare le energie e rimettersi al lavoro in vista della prossima sfida, altrettanto impegnativa. Sabato prossimo, alle 18, arriva il Milan al Castellani - Computer Gross Arena.

Si.Ci.