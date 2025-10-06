Le parole del tecnico nel post partita. "Vittoria importante. Spingiamo la squadra»

Soddisfatto nel post partita Guido Pagliuca, che ha osservato la gara col Sudtirol dalla tribuna perché squalificato in occasione del match casalingo con il Monza. "È una vittoria importante per il morale e per cercare di far sì che non si verifichi più un primo tempo di paura come quello che abbiamo fatto – esordisce il tecnico azzurro – secondo molto meglio nello sviluppare gioco e fare due gol su azione. Il nostro è un percorso che è iniziato tardi perché abbiamo completato la rosa tardi e fatto con tanti ragazzi giovanissimi, che può portare a queste situazioni, specialmente se alziamo un po’ troppo l’asticella: avevo la sensazione che la squadra davanti al dover vincere una partita perché era in superiorità numerica si è bloccata. Non siamo stati bravi a dare il giusto entusiasmo al punto preso col Monza, che è una grande squadra, e che per me è stato un punto della continuità".

L’allenatore di Cecina sottolinea poi l’aspetto che ha determinato il cambio di rotta nella ripresa. "Abbiamo messo un po’ più di personalità sia in campo che nei singoli, ma soprattutto la differenza è stata mentale – precisa – perché sì abbiamo cambiato qualcosa a livello di posizioni, ma non può essere solo questo a legittimare un secondo tempo migliore rispetto a un primo così brutto". Pagliuca poi ha concluso elogiando i tifosi e lanciando un monito a tutto l’ambiente.

"Sono stati eccezionali – conclude –. Tutti insieme dobbiamo spingere forte e aiutare i ragazzi a crescere perché se migliorano è una doppia soddisfazione per la società, sia perché tanti sono del vivaio sia perché riusciranno a fare un buon campionato. Se pensiamo invece che arrivi tutto e subito si rischia di mettergli addosso delle pressioni che non ci servono".

Si.Ci.