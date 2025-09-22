Le parole dell’allenatore nel post partita. Pagliuca non si nasconde: "Lezione che ci servirà»

A Pescara si apriva un periodo importante della stagione, come aveva sottolineato alla vigilia lo stesso tecnico Pagliuca, e l’Empoli non lo ha certo cominciato nel migliore dei modi incassando 4 gol negli ultimi 24 minuti. "Cosa non ha funzionato? Gli ultimi 25 minuti – tuona Pagliuca –, abbiamo perso equilibrio, abbiamo commesso degli errori e la serie B ti punisce quando commetti questi errori. Per 70 minuti, però, la partita è stata equilibrata, i ragazzi hanno cercato di fare buone cose, poi dopo lo svantaggio ci siamo scollati, abbiamo cominciato a giocare più in maniera individuale e meno di squadra, come invece avevamo fatto bene all’inizio". Il tecnico di Cecina non si nasconde e si assume tutte le responsabilità. "La colpa è mia perché si è preso il primo gol in maniera ingenua da fallo laterale, poi ci saremmo dovuti mettere lì con calma per cercare prima di riprenderla senza farla chiudere, invece ci siamo fatti prendere dalla frenesia ed abbiamo concesso una facile ripartenza per il 2-0 – insiste –. È una lezione che ci deve servire, adesso dobbiamo ripartire, mettere insieme i pezzettini e cercare di tirar fuori il carattere che serve in questi momenti". Stavolta l’Empoli infatti è mancato anche da questo punto di vista. "Caratterialmente potevamo fare qualcosa di più, io per primo, ma ripeto ripartiamo con la testa e la fame che ci serve – aggiunge –. Per 70 minuti la partita è stata equilibrata, anzi sono passati qualche pallone davanti alla loro porta, ci è mancata precisione nell’ultimo passaggio, ci dispiace soprattutto per i nostri tifosi, siamo amareggiati, dobbiamo accettare le critiche e scusarci con loro". Con 9 reti subite in 4 gare l’Empoli è la peggior difesa del campionato. "C’è tutto da migliorare, non solo la fase difensiva – conclude Pagliuca –, ma sappiamo anche che abbiamo le qualità per uscire da questi passivi. Dobbiamo ripartire da quelle che sono le nostre certezze, che sono tante ma dobbiamo crescere e farlo in fretta perché questa categoria non aspetta nessuno".