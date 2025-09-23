Le parole di lovato. "Abbiamo sbagliato atteggiamento. C’è solo da lavorare»

"Nel secondo tempo abbiamo sbagliato tanto, il risultato è giusto". Questa frase, pronunciata da Matteo Lovato al termine della partita, riassume bene la débâcle dell’Empoli a Pescara. "Abbiamo approcciato bene la partita. Poi, non so dare una motivazione precisa, nella seconda parte della ripresa è come se avessimo smesso di portare le nostre idee – ha proseguito il difensore azzurro –. Dispiace, perché stiamo facendo un percorso ma nessuno ti aspetta. Dobbiamo rimetterci in carreggiata, continuare a martellare sui nostri principi, portarli in campo con più coraggio e riuscire a sostenere una partita in tutte le sue imprevedibilità. Su questo c’è tanto lavoro da fare". L’ex Sassuolo ha poi proseguito.

"Nella ripresa loro hanno dimostrato più fame di noi, e questo non è accettabile: né per rispetto verso di noi, che lavoriamo tutta la settimana, né per i nostri tifosi – ha tuonato Lovato –. Ci sta l’errore individuale, ci sta la lettura sbagliata, ci sono gli episodi, ci può stare l’inesperienza ma non sbagliare l’atteggiamento così. C’è solo da lavorare. Credo che questo gruppo sia eccezionale, dobbiamo solo credere di più in quello che prepariamo e portarlo in campo". Insomma una batosta da cui c’è solo da imparare. "Se questa partita ci deve insegnare qualcosa, spero che lo faccia – ha concluso –. Meglio prendere uno schiaffo così adesso, piuttosto che rischiare di passare per due-tre settimane a ripetere gli stessi errori. Adesso giovedì giocheremo ancora, in Coppa Italia col Genoa, contro una squadra esperta e di categoria superiore: avremo subito la possibilità di dimostrare chi siamo e cosa possiamo fare".