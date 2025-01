Le parole di mister D’Aversa. "Un brutto primo tempo Ma è solo colpa mia»

"Una squadra che ha l’obiettivo di salvarsi non può scendere in campo così, ma visto che non è stata una questione di qualche singolo ma di tutta la squadra, mi assumo tutte le responsabilità del brutto primo tempo". Con queste parole il tecnico azzurro Roberto D’Aversa inizia l’analisi del ko casalingo contro il Lecce, nel post partita. "Con l’atteggiamento del secondo tempo possiamo invece andare anche oltre i nostri limiti – prosegue il tecnico azzurro –. E non centra niente la rosa lunga o corta perché quello stesso atteggiamento l’avremmo dovuto avere fin dall’inizio. In undici minuti abbiamo buttato via una partita, nella ripresa il Lecce è rimasto tre minuti nella propria area, serve più determinazione e cattiveria sia dietro, perché stiamo concedendo troppo facilmente gol, che davanti dove dobbiamo imparare a concretizzare maggiormente quello che creiamo".

D’Aversa spiega poi la scelta di Seghetti, all’esordio in Serie A, tra i pali azzurri. "Credo che Vasquez avesse bisogno di un turno di riposo per ritrovare la giusta serenità – commenta l’allenatore – e Jacopo ha fatto bene, compiendo due ottimi interventi salvandoci da un passivo ancora più pesante, anche se pure nel primo tempo abbiamo creato delle situazioni pericolose. A prescindere dal primo tempo di oggi (ieri per chi legge, ndr) ho poco da rimproverare ai ragazzi e non dimentichiamoci che se dovessimo centrare il nostro obiettivo avremmo fatto un miracolo. Di sicuro, però – aggiunge il tecnico –, non voglio più vedere l’atteggiamento del primo tempo con il Lecce. Se si deve sbagliare voglio che lo si faccia con personalità e coraggio", chiosa D’Aversa. Adesso la squadra avrà due giorni di riposo e poi da martedì gli azzurri torneranno in campo per preparare la difficile trasferta di Milano contro l’Inter. Ci sarà tempo per analizzare gli errori commessi e ritrovare la concentrazione per affrontare le prossime gare.

Si.Ci.