LE PAROLE. Elia, corsa e assist: "Siamo contenti. L’importante erano i tre punti»

Prima ufficiale da titolare con l’Empoli, dopo i secondi 45’ disputati contro la Reggiana in Coppa Italia, e primo assist con la nuova maglia a coronamento di una gara di sostanza e qualità. Al netto di una lettura sbagliata in avvio di gara in fase difensiva, infatti, Elia è stato molto ordinato nel coprire la fascia destra in fase di non possesso, per attaccarla poi quando la palla ce l’aveva l’Empoli. Sempre molto largo a dare ampiezza ha puntato più volte il diretto avversario e, ciliegina sulla torta, ha recuperato palla e confezionato un delizioso traversone per l’altrettanto bel colpo di testa in tuffo di Popov che ha chiuso la gara.

"Siamo molto contenti anche perché abbiamo lavorato tutta la settimana per cercare questi tre punti – ha raccontato nel post della sfida contro il Padova –. All’inizio il Padova era molto chiuso, era difficile trovare gli spazi giusti, poi noi eravamo tanti giocatori nuovi che giocavano per la prima volta insieme ed è normale che ci sia voluto un po’ di tempo per prendere le misure". Dopo l’intervallo, però, l’Empoli è stato padrone del campo. "Quando affronti delle neopromosse si sa che ci troviamo di fronte squadre ben strutturate e con entusiasmo dopo la promozione dell’anno prima e noi siamo stati bravi a prendere le misure e a rimanere in partita con la giusta mentalità nel primo tempo per poi chiuderla nella ripresa – ha aggiunto – La cosa importante era fare risultato".