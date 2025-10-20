Le parole nel post partita. Dionisi è soddisfatto: "Bene la prestazione»

È un Dionisi soddisfatto quello che si presenta in sala stampa a commentare il pareggio del suo Empoli col Venezia. "Sono molto contento sia per il risultato sia per la prestazione, siamo stati corti, nel primo tempo più alti, mentre nel secondo ci siamo difesi più bassi, concedendo più giocate a loro nella nostra metà campo, riattaccando meno. Abbiamo preso un gol da superficiali, ma lo abbiamo rifatto e non era scontato, contro una squadra forte e in fiducia – attacca il tecnico azzurro –. Abbiamo recuperato giocatori, che saranno importanti, come Nicolas, al di là di quanto potrà giocare, perché è sempre il primo a spingere la squadra e ora lo farà ancora di più. Pellegri oggi ha giocato trenta minuti, abbiam bisogno di tutti. Di fronte avevamo una squadra che ha qualcosa in più di noi, ma dobbiamo avere l’obiettivo di arrivare al loro livello. Se siamo bravi ad essere squadra cresceremo". L’allenatore amiatino si sofferma poi in particolare sulla seconda frazione di gioco. "Bisogna dare merito a loro, ma senza dubbio è venuta fuori anche un po’ di stanchezza, avremmo dovuto avere lo stesso coraggio che avevamo avuto all’inizio e mi sarebbe piaciuto difenderci quindici metri più avanti – insiste l’allenatore tornato all’Empoli dopo l’esonero di Pagliuca –. Peccato per il gol preso per una nostra disattenzione, ma mi è piaciuta tantissimo la reazione perché una squadra che viene da un momento in cui l’autostima non è al massimo, si poteva anche sgonfiare, invece questo non è avvenuto". Infine, Dionisi conclude sulla costante ricerca della verticalità avuta dal suo Empoli. "È una cosa che mi piace perché abbiamo le caratteristiche per far male nello spazio – conclude –, ma non ci dovremo fermare a questo modo di attaccare". SI.Ci.