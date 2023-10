Le parole nel post partita. Amarezza Andreazzoli: "Ci siamo un po’ disuniti. Ma abbiamo dato tutto»

Andreazzoli non ci gira intorno e riconosce i meriti dell’Atalanta, capace di imporsi 3-0 al Castellani-Computer Gross. "Mi hanno impressionato per aspetto atletico, fisicità e qualità tecnica, oltre che per una possibilità di decidere la situazione che è sempre nell’aria. Senza dimenticare la possibilità di avere due squadre dello stesso livello". Subito dopo, però, ci tiene a precisare che i suoi non lo hanno affatto deluso: "Ci hanno messo tutto quello che avevano, forse non ci è girata bene – prosegue il tecnico di Massa – abbiamo preso il gol subito, così come nel secondo tempo quando abbiamo cominciato bene. Però non ho mai visto mancare la voglia di controbattere e proporsi e di questo sono contento. Era quello che volevo vedere perché la storia non finisce qui, anzi è appena cominciata. Poi quando analizzerò la partita a freddo sono sicuro che vedrò anche stavolta degli aspetti in cui siamo cresciuti".

Oggettivamente, però, l’Empoli continua a fare troppa fatica in fase offensiva. "Sarebbe opportuno migliorare l’aspetto finalizzativo – ammette Andreazzoli – perché chiaramente le situazioni si decidono come le ha decise Scamacca in questa circostanza, prendendo al volo quello che capita. Noi invece non siamo molto bravi né fortunati nel raccogliere quello che facciamo. Anche se continuando a essere propositivi, alla fine si diventa per forza anche realizzativi. Credo che il gol preso subito non ci abbia fatto bene, ho visto che l’abbiamo subito e ci siamo disuniti. Poi quando siamo riusciti a rialzare la testa abbiamo anche creato qualche potenziale problema, ma non abbiamo concluso molto".

L’allenatore azzurro poi rivolge già il pensiero alla trasferta di Frosinone di lunedì prossimo: "Naturalmente saremo obbligati a fare qualcosa in più, come sempre del resto - conclude – perché si tratta di una partita con la posta in palio ancora più importante. Recupereremo di sicuro Baldanzi, mentre Destro non è detto".

Si.Ci.