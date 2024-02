Le prossime sfide. Scontri diretti e gare complicate. Il calendario è tosto

Cavalcare l’onda dell’entusiasmo. Da Sassuolo l’Empoli torna a casa, oltre che con tre punti fondamentali, con una grande dose di entusiasmo e fiducia. Due ingredienti che serviranno per affrontare i prossimi impegni di campionato a partire proprio dallo scontro diretto di domenica contro il Cagliari di Claudio Ranieri, fermo a quota venti punti al penultimo posto. Quella contro i sardi sarà solo la prima di una lunga e complicata sfida di impegni. Gli azzurri, come reso noto dalla Lega Serie A, giocheranno poi contro il Milan a San Siro domenica 10 marzo alle 15, contro il Bologna in trasferta venerdì 15 marzo alle 20.45 e poi la squadra di Nicola farà nuovamente tappa a San Siro per affrontare l’Inter.

Luperto e compagni torneranno ad allenarsi domani pomeriggio dopo i due giorni di riposo concessi da Nicola. Tornerà Gyasi dalla squalifica, saranno da valutare invece le condizioni di Zurkowski, Grassi e Fazzini, come quelle dei lungimiranti Caputo ed Ebuehi. Contro il Cagliari sarà una partita di fondamentale importanza, Nicola spera di poter contare di recuperare più giocatori possibili per arrivare ad affrontare al meglio questo secondo scontro salvezza consecutivo.

Oltre agli uomini da recuperare sarà interessante capire come il tecnico di Luserna deciderà di schierarsi in campo, se con l’ormai consolidato 3-4-2-1 oppure con una sorta di 4-2-3-1, modulo visto in campo contro il Sassuolo di Alessio Dionisi.