Le trattative. Giorni decisivi per il mercato. Ecco tutti i ’nodi’ da sciogliere

Nel week-end tutte le attenzioni in casa Empoli erano ovviamente rivolte alla trasferta di Milano contro l’Inter, ma quella che comincia oggi potrebbe essere una settimana importante per il mercato in entrata. Si proverà a chiudere l’operazione Shomurodov. Sull’attaccante uzbeko della Roma, che già da diversi giorni sta trattando con il club azzurro, sono rimaste alla finestra Cagliari e Venezia quindi per l’Empoli sarebbe importante ottenere in pochi giorni la fumata bianca tanto per bruciare la concorrenza quanto soprattutto per dare a D’Aversa un rinforzo in attacco.

Se l’affare non dovesse andare in porto si proverà ad accelerare sulle possibili alternative: Dessers, Borrelli e Bonfanti. Tutti profili su cui la concorrenza è alta, soprattutto per gli ultimi due con il Palermo che si è mosso decisamente per il centravanti del Brescia e Venezia e Bari che stanno preparando l’affondo per la punta del Pisa, ieri nemmeno convocato. Di sicuro, però, la lista del diesse Gemmi non si limita a questi nomi e alla fine il nuovo attaccante azzurro potrebbe anche essere un nome ancora mai circolato sui cui il club di Monteboro si sta magari muovendo a fari spenti.