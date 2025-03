Le ultime in casa Empoli. Ufficializzate le prossime date. Il 24 aprile il ritorno a Bologna

Ufficiale la data del ritorno della semifinale di Coppa Italia tra Empoli e Bologna, che si disputerà al Dall’Ara. Dopo l’andata di martedì 1 aprile alle 21 al Castellani, infatti, gli azzurri saranno impegnati in trasferta giovedì 24 aprile sempre alla stessa ora.

Quattro giorni prima, invece, per Pasqua (domenica 20 aprile) la squadra di D’Aversa ospiterà alle 15 il Venezia in un fondamentale scontro diretto per la salvezza. Contemporaneamente, infatti, la Lega Serie A ha reso noti anche anticipi e posticipi dalla trentunesima alla trentatreesima giornata di Serie A.

Prima della sfida contro i lagunari, quindi, capitan Grassi e compagni saranno ancora impegnati in casa alle 15 domenica 6 aprile in un altra sfida delicatissima per la permanenza nel campionato, quella contro il Cagliari dell’ex Nicola. La settimana successiva, lunedì 14 aprile alle 20.45, l’Empoli sarà invece di scena al Maradona di Napoli.

A questo punto restano quindi da conoscere soltanto giorno ed orario delle ultime cinque giornate in cui gli azzurri dovranno giocare nell’ordine contro Fiorentina al Franchi, Lazio e Parma in casa, a Monza e sempre al Castellani-Computer Gross Arena contro il Verona.