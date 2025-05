Lecce-Empoli Primavera: Minerva salva i giallorossi al 91'

lecce

1

empoli

1

LECCE: Rafaila, Esposito, Addo (66′ Minerva), Pehlivanov (46′ Pacia), Gorter (80’ Regetas), Winkelmann, Kovac (46′ Mboko), Tilmaz, Agrimi (85′ Nutsen), Delle Monache, Ubani. All.: Trinchera.

EMPOLI: Vertua, Moray, Falcusan, Mannelli, Majdandzic, El Biache (82′ Trdan), Matteazzi, Baralla (86′ Rugani), Egan (75′ Barsotti), Popov (86′ Huqi), Tordiglione (75′ Zanaga). All.: Filippeschi.

Arbitro: Tropiano di Bari.

Reti: 39’ Popov; 91’ Minerva.

LECCE – Mastica amaro la Primavera dell’Empoli, tornato con un solo punto dal Salento dopo aver condotto fino al 90’. La rete del definitivo pari dei giallorossi pugliesi arriva infatti nel primo dei sei minuto di recupero concessi, quando al termine di un’azione confusa Minerva controlla di petto e infila l’angolino dove Vertua non può arrivare. Peccato perché gli azzurrini avevano disputato una buona partita, sbloccando il risultato al 39’ con Popov, lesto a ribadire in rete una bordata di Tordiglione respinta dalla traversa, e gestendo bene il vantaggio praticamente per tutta la gara. In avvio di ripresa la squadra di Filippeschi aveva sfiorato anche il raddoppio con la traversa dello stesso Tordiglione, dopo una conclusione di Baralla salvata da Rafaila. L’Empoli resta comunque terzultimo a meno due dal Bologna, che può ancora mettersi dietro in vista dello scontro diretto di fine campionato nello spareggio che varrà la salvezza.