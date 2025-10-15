L’Empoli aspetta Dionisi. Resta il nodo del contratto

di Simone Cioni

Ieri doveva essere il grande giorno del ritorno a Empoli di Alessio Dionisi. Invece al Centro Sportivo di Petroio a Vinci il futuro allenatore azzurro non si è visto. A condurre il primo allenamento settimanale dopo i due giorni di pausa, sotto gli occhi del presidente Fabrizio Corsi e del direttore sportivo Roberto Gemmi, è stato infatti Stefano Bianconi, uno dei membri dello staff tecnico azzurro. Questo perché Guido Pagliuca non era ormai più da giorni l’allenatore dell’Empoli. E in tal senso ieri mattina è arrivata anche l’ufficialità da parte della società, che attraverso un comunicato ha confermato il sollevamento dall’incarico del tecnico di Cecina (insieme a lui lasciano chiaramente anche il vice Nazareno Tarantino e i collaboratori Simone Angeli e Riccardo Carbone). Contestualmente, però, non è arrivato l’annuncio di Dionisi. I tifosi azzurri si devono preoccupare? A quanto filtra dalle stanze dei bottoni di Monteboro no perché l’intesa con il tecnico amiatino è stata ampiamente trovata. L’inghippo che sta frenando il Dionisi 2.0 è relativo al contratto ancora in essere con il Palermo.

L’allenatore di Abbadia San Salvatore ha dato infatti dato mandato ai propri legali di trattare la rescissione del contratto con la società siciliana, dopo l’esonero al termine dell’ultima stagione in seguito all’eliminazione al primo turno play-off, curiosamente proprio per mano della Juve Stabia di Pagliuca. Al momento, però, l’intesa su questa separazione consensuale non è stata trovata e pare che il nodo cruciale sia la richiesta di una buonuscita da parte di Dionisi, che il club rosanero non sarebbe invece propenso a concedergli sebbene con la sua uscita si libererebbe di uno stipendio oneroso pagato inutilmente. L’Empoli conta che la situazione si possa risolvere con una fumata bianca entro la mattinata per poter permettere a Dionisi di condurre l’allenamento odierno. Al momento però non ci sono certezze e, nel frattempo, la sfida contro il Venezia si avvicina. Non certo il miglior scenario per preparare un match difficile come quello contro i lagunari. Per quanto riguarda la squadra, impegnata ieri in esercitazioni fisiche e tattiche, gli unici assenti erano i nazionali Ceesay, Guarino, Moruzzi e Popov, l’infortunato Ignacchiti ed Ebuehi, fermato da l’influenza ma oggi regolarmente in campo. Il gruppo si è allenato comunque in un clima sereno e con buona intensità. I rientranti dagli infortuni di lungo corso Haas, Pellegri e Degli Innocenti hanno destato una buona impressione, soprattutto nella partitella a campo ridotto e non è escluso che come Pellegri alla ripresa del campionato anche il centrocampista svizzero possa trovare minutaggio, mentre l’ex Spezia dovrebbe rientrare per la prima volta tra i convocati. Seduta completa in gruppo anche per Bianchi, altro elemento nuovo che ancora non è mai potuto essere utilizzato. Per quanto riguarda la parte tattica si continua chiaramente con il 3-5-2 senza particolari stravolgimenti.