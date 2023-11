L’Empoli cerca conferme. Andreazzoli è chiaro:: "Bisogna avere in testa la voglia di vincere»

di Simone Cioni

Non ce la fa. Baldanzi sarà costretto a saltare anche la sfida odierna delle 15 al Castellani-Computer Gross Arena col Sassuolo. "Vogliamo e dobbiamo rispettare la salute del ragazzo – spiega Andreazzoli –.Si è allenato in parte e ha partecipato a tutto quello che abbiamo fatto, però non vogliamo anticipare i tempi". Oltre al giovane fantasista mancheranno solo i lungo degenti Belardinelli e Pezzella. Una situazione che permette quindi al tecnico di Massa di avere ampie soluzioni. "In tutti i reparti abbiamo la possibilità di scegliere e, anzi, il problema è scegliere la formazione iniziale perché devi penalizzare tutti gli altri – ammette l’allenatore azzurro –. I ragazzi comunque lo hanno capito e dimostrano quando c’è bisogno di essere consapevoli che è una situazione che riguarda tutto il gruppo e che possono dare il loro contributo. È stata bellissima al Maradona di Napoli la scena al momento del gol di Kovalenko, in cui tutta la panchina è scattata in piedi correndo verso il compagno. Tutti quanti siamo dentro una situazione che ci piace e che vogliamo migliorare".

La gara con la squadra dell’ex Dionisi rappresenta l’ennesimo esame per Luperto e compagni, chiamati a dare continuità all’impresa di Napoli, cosa che non era riuscita dopo il trionfo nel derby di Firenze. "Per la nostra ricerca di passi in avanti abbiamo bisogno di conferme e le cerchiamo anche in questa gara – insiste –. Abbiamo lavorato bene, ma adesso dobbiamo vedere se riusciamo a tradurlo in campo. Speriamo di esprimerci bene, i presupposti ci sono tutti. Abbiamo visto che cosa significa guadagnare tre punti in una volta sola, sono un tesoro inestimabile sia per la classifica che per tutti quegli aspetti che a volte sono il volano per ottenere risultati. L’importante è avere una mentalità vincente, nella testa bisogna avere la voglia di superare l’avversario, solo così si può avere la speranza di ottenere qualcosa di più".

Il Sassuolo arriva al Castellani-Computer Gross Arena con appena 2 punti di vantaggio sugli azzurri, ma come la quarta squadra a calciare di più verso la porta. "Il Sassuolo è una squadra forte – afferma Andreazzoli – e dovremo fare molta attenzione anche a questa componente. Loro fanno molto, è una squadra preoccupante". Una spinta notevole oggi arriverà anche dal pubblico sugli spalti, che sarà numeroso, e a tal proposito l’allenatore azzurro esprime una propria profonda riflessione sul momento storico che stiamo vivendo. "Il pubblico è una componente importante, so che ci saranno anche mille ragazzi delle scuole e spero che assisteranno festanti e rumorosi alla partita – conclude –, ma questo mi ha fatto tornare in mente una domanda che nei giorni scorsi mi ha posto un signore avvicinandomi mentre stavo uscendo dallo stadio per andare a cena: “Come è possibile che il mondo del calcio non parli della guerra a Gaza dove sono morti migliaia di bambini ed altrettanti sono ancora sepolti sotto le macerie?“. Onestamente mi sono trovato in imbarazzo nel rispondere e mi ha lasciato una profonda angoscia addosso. Credo che come giustamente viene manifestata oggi una presa di posizione per il problema dei femminicidi, il nostro modo lo debba fare anche per un’altra situazione così grave. Non c’è colore o religione, sono solo bambini".