L'Empoli esce a testa alta dalla Coppa Italia: al "Dall'Ara" vince il Bologna 2-1

Bologna, 24 aprile 2025 – L’Empoli esce dalla Coppa Italia a testa alta, soccombendo di misura (2-1) al “Renato Dall’Ara” contro il Bologna. Per la squadra del presidente Corsi finisce in semifinale l’avventura nel torneo: sarà il Bologna a sfidare il Milan all’Olimpico il prossimo 14 maggio. D’Aversa schiera le seconde linee, pensando al campionato di A. Anche Italiano, forte del 3-0 dell’andata, fa ricorso alla panchina. Tutto facile in avvio di frazione di gioco per i padroni di casa. Poi, pian piano, l’Empoli riesce a entrare in partita.

Al 7’ Moro crossa dalla destra, Fabbian stacca di testa, solo soletto, insaccando alla sinistra di Seghetti: al primo tentativo, i rossoblù passano in vantaggio. Al 9’ il portiere azzurro alza sulla traversa un diagonale dalla sinistra di Lykogiannis. Al 12’ la replica empolese: verticalizzazione di Konate per Solbakken, che entra in area e batte a rete di sinistro: pallone di poco a lato. Al quarto d’ora, sugli sviluppi dell’ennesimo calcio d’angolo, Bologna vicino al raddoppio con la deviazione sottomisura di Dallinga e lo splendido riflesso di Seghetti a salvare la squadra toscana.

Al 19’ Cacace mette a centro area un bel pallone per Solbakken, che non calcia con la dovuta forza: Ravaglia, comunque, si salva con qualche difficoltà. Al 33’ il pari ospite: grande giocata di Sambia per Solbakken che calcia a botta sicura, ma Ravaglia è bravo respingere il pallone: il tap-in vincente è di Kovalenko.

Ripresa a ritmi più bassi. All’11’ il neo entrato Dominguez serve Cambiaghi, che appena entro area tira, spedendo il pallone sopra la traversa. Al 13’ destro potente di Fabbian, ma Seghetti si fa trovare pronto. Al 24’ Dominguez si fa ipnotizzare da Seghetti al momento della conclusione. Al 40’ il tiro di Moro dal limite viene deviato in corner da un difensore. Neppure sessanta secondi più tardi il gol-vittoria dei felsinei: traversone dalla sinistra di Lykogiannis, Dallinga di testa trova l’angolino alla destra di Seghetti. TABELLINO BOLOGNA – EMPOLI 2-1 BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; De Silvestri, Beukema, Lucumi (1’ st Erlic), Lykogiannis; Freuler (37’ st El Azzouzi), Moro; Orsolini (1’ st Dominguez), Fabbian (27’ st Pobega), Cambiaghi (27’ st Pedrola); Dallinga. A disposizione: Skorupski, Bagnolini, Calabria, Miranda, Ferguson, Aebischer, Castro, Ndoye, Odgaard. Allenatore: Italiano. EMPOLI (3-5-2): Seghetti; De Sciglio, Marianucci (1’ st Goglichidze), Tosto; Ebuehi (17’ st Gyasi), Sambia, Kovalenko (35’ st Campaniello), Bacci (17’ st Henderson), Cacace; Konate, Solbakken (1’ st Colombo). A disposizione: Silvestri, Brancolini, Di Leva, Baralla, Morai, Asmussen. Allenatore: D’Aversa. ARBITRO: Marcenaro di Genova. MARCATORI: 7’ Fabbian, 33’ pt Kovalenko; 41’ st Dallinga. NOTE: serata serena. Ammoniti: De Sciglio, Marianucci, Orsolini, Sambia. Angoli: 6-2. Recupero: 1’, 2’. Gianluca Barni