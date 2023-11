L’Empoli ha ritrovato il miglior Cambiaghi. Il giovane esterno può essere l’arma in più

di Simone Cioni

Lunedì prossimo al Castellani-Computer Gross Arena arriverà l’Atalanta, per un’altra gara da bollino rosso per l’Empoli. Una partita dal sapore speciale, però, per un azzurro in particolare: Nicolò Cambaghi. Cresciuto nel fecondo settore giovanile bergamasco, tra i migliori in Italia insieme proprio a quello del club di Monteboro, dopo l’ottima scorsa stagione proprio con l’Empoli (6 reti e 2 assist in 28 partite) l’attaccante era rientrato alla corte di mister Gasperini con la speranza di potersi ritagliare dello spazio con i nerazzurri. Le cose invece sono andate diversamente e, appena si è venuta a creare l’opportunità, Cambiaghi ha deciso di tornare ad Empoli per proseguire il proprio percorso di crescita. Anche il suo inizio, come quello di tutta la squadra, tuttavia, non è stato dei migliori. Prestazioni volenterose, ma anche un po’ confusionarie ed imprecise che stridevano con quelle rimaste negli occhi ai tifosi azzurri del campionato precedente. Soprattutto nel finale di stagione dove l’esterno offensivo classe 2000 aveva dato l’impressione di poter davvero meritare una chanche con un club ben più ambizioso dell’Empoli come gli orobici.

Con l’avvento in panchina di Andreazzoli, però, anche l’attaccante originario di Monza ha cambiato passo. È stato forse quello che più di tutti ha usufruito della sosta per le Nazionali per lavorare due settimane con grande voglia e rabbia agonistica. E si sa, la partita è poi lo specchio degli allenamenti. Per questo non c’è da stupirsi molto se a Firenze è stato uno dei migliori in campo, offrendo soprattutto una prima frazione da incorniciare. Come gli è stato chiesto dall’allenatore ha dato una mano in fase difensiva ad Ebuehi, rincorrendo spesso Parisi e recuperando anche diversi palloni. Senza però perdere smalto atletico e lucidità nel proporsi poi con incisività in avanti. Avrebbe meritato sicuramente il gol, ma per il momento ci teniamo il delizioso colpo di tacco con il quale ha smarcato Fazzini in occasione della rete di Gyasi che ha chiuso la partita. Non solo per la qualità del singolo gesto tecnico, ma soprattutto perché arrivato al termine dell’ennesimo scatto per andare a rubare palla a Martinez Quarta, dopo oltre 80 minuti di corse e rincorse. Segno di una condizione fisica nettamente migliorata, ma anche di una serenità mentale, che gli può permettere di provare giocate difficili anche in momenti chiave della partita come quello nel derby di lunedì scorso.

Insomma un Cambiaghi che sta tornando sui livelli ammirati lo scorso campionato e che può essere quindi una delle migliori armi a disposizione di mister Andreazzoli, già a partire dal prossimo incontro con l’Atalanta. La sua tenacia, resistenza, capacità di coprire tanto campo e incisività negli ultimi venti metri potranno infatti essere determinanti contro una squadra che, così come la Fiorentina, ama tenere il proprio baricentro alto accettando spesso l’uno contro uno con i propri tre difensori centrali, nonostante tanto campo alle spalle. E poi sicuramente non gli mancheranno le motivazioni.