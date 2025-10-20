L’Empoli non va oltre il pareggio. Shpendi risponde ad Adorante. Buona reazione e segnali di crescita. Ma è ancora presto per la svolta

La seconda avventura di Dionisi sulla panchina dell’Empoli, il cui nome non risuona in Maratona come quelli del resto della squadra al momento della lettura della formazione, inizia con un pareggio contro il Venezia, una delle maggiori accreditate per la promozione. Una partita in cui ai punti avrebbero probabilmente meritato di più gli uomini di Stroppa, padroni del secondo tempo, ma in cui l’Empoli ha saputo interpretare bene i vari momenti, compattandosi e soffrendo da squadra quando c’era da farlo. Assenti Nasti, Ignacchiti e Bianchi, il primo Empoli di Dionisi, come annunciato alla vigilia del match, ricalca quello di Pagliuca con Ceesay in appoggio a Shpendi davanti e il terzetto arretrato composto dai soliti Lovato, Guarino e Obaretin. Le parziali novità riguardano l’impego dal primo minuto nella linea di centrocampo di Yepes ed Ilie, che hanno però anche compiti più offensivi. Proprio un inserimento di Yepes in avvio smarca Shpendi solo davanti a Stankovic, ma il portiere ospite chiude lo specchio della porta in uscita.

L’approccio degli azzurri, a differenza di Bolzano, è buono e al 9’ si rendono ancora pericolosi con Ceesay, il cui tiro però è debole. A un certo punto la Maratona si ‘silenzia’ trattenendo il fiato per un malore di un tifoso, ma grazie anche al pronto intervento dei volontari della Misericordia dopo qualche minuto si ascolta un significativo applauso, a sottolineare il lieto fine della situazione. Tornando in campo col passare dei minuti il Venezia inizia a coprire meglio il campo e a sfondare soprattutto a destra, dove Carboni soffre le discese di Hainaut. Così, dopo aver tolto due colpi di testa dall’angolino alla sua destra, sul terzo tentativo di Adorante, poco dopo la mezz’ora, Fulignati è costretto a capitolare.

Difensivamente l’Empoli continua a concedere troppo, ma ancora una volta ha un’ottima reazione. E dopo soli otto minuti pareggia con Shpendi, servito in profondità da Ilie, caparbio nel recuperare un pallone a centrocampo e lucido nel verticalizzare subito. Ecco, se si può evidenziare una differenza rispetto al predecessore, l’Empoli di Dionisi abbandona lo sterile possesso palla nella propria metà campo per cercare subito la profondità.

In questo momento il Venezia è di un’altra categoria e si vede nella ripresa, quando l’Empoli di fatto non riesce più ad affacciarsi in maniera pericolosa dalle parti di Stankovic, se non all’81’ quando Pellegri lo impegna con una bordata da posizione defilata, ben innescato da Saporiti. Se non altro, però, la squadra di Dionisi si compatta dietro e, pur soffrendo (un paio di interventi di Fulignati e una traversa di Perez), riesce a tenere botta e nel finale prova anche qualche ripartenza pericolosa, dove con un pizzico di precisione e lucidità in più avrebbe anche potuto fare il ‘colpaccio’. Un punto che fa comunque bene al morale e alla crescita di quella autostima e compattezza, estremamente necessarie già nella prossima trasferta sul campo della capolista Modena.