"L’Empoli sa farsi valere". La ricetta di Mirko Valdifiori

di Simone Cioni

EMPOLI

Appesi gli scarpini al chiodo da gennaio ha intrapreso una nuova avventura come collaboratore tecnico di Emilio De Leo nella Nazionale di Malta, ma con le sue 255 presenze tra Serie A e B (condite da 4 gol e 27 assist) resta uno dei maggiori protagonisti della storia recente dell’Empoli. Stiamo parlando di Mirko Valdifiori, centrocampista azzurro per sette stagioni tra il 2008 e il 2015, tra cui anche quella nel torneo cadetto con Maurizio Sarri in panchina dove si registrò la peggior partenza di sempre in B: 3 punti in 7 gare. Avvio che non impedì però poi all’Empoli di arrivare ad un passo dalla promozione in A, sfumata solo nella finale play-off persa contro il Livorno.

Cosa vi permise di uscire dalla crisi?

"Credevamo nel lavoro che stavamo facendo con Sarri, perché vedevamo i numeri delle occasioni create, i piccoli dettagli che ci dicevano che continuando a lavorare al massimo i risultati poi sarebbero dovuti arrivare per forza. Ed è quello che dovrà fare anche l’Empoli di quest’anno".

Si aspettava l’esonero di Pagliuca dopo sette giornate?

"Corsi è un uomo di calcio e se ha preso questa decisione evidentemente si era accorto che il lavoro settimanale non rispecchiava i risultati, oppure aveva percepito che qualcosa non stava andando come avrebbe dovuto".

Dionisi può essere l’uomo giusto?

"È un tecnico motivato con delle buone idee di gioco e può lavorare con una squadra che ha degli ottimi valori. Ci vorrà del tempo, ma il campionato di Serie B è lungo e sono convinto che l’Empoli possa fare una buona stagione".

Da mediano con visione di gioco e piedi buoni, come giudica il reparto di centrocampo azzurro?

"La squadra è mediamente giovane, ma questo fa parte della storia dell’Empoli che nel corso degli anni è sempre riuscito a valorizzare i ragazzi del proprio vivaio, mentre per quanto riguarda la mediana la vedo ben assortita".

Domani c’è il Modena capolista, che gara si aspetta?

"Il Modena è partito davvero forte, ha elementi di qualità e un allenatore esperto, ma l’Empoli in Serie B è sempre l’Empoli e saprà farsi valere".

Come si sta trovando con Malta? C’è qualche giocatore da Empoli?

"Ho avuto questa opportunità con De Leo, che ho conosciuto ai tempi del Torino con Mihajlovic, è mi sto trovando molto bene. Malta è una Nazionale che vuole crescere. Guardi a giugno scorso ho incontrato il presidente Corsi e parlando tra amici gli ho fatti i nomi di Satariano e Mbong, che secondo me in una realtà come Empoli possono starci. Poi il calciatore maltese è uno che ha ‘fame’ e tanta voglia di dimostrare. Il mio ruolo comunque non è quello dell’intermediario, però se anche in futuro mi dovessero chiedere un parere, sarò lieto di darlo".