L’Empoli scaglia le frecce. Il duo Gyasi-Pezzella per sorpassare l’Udinese

I duelli sulle corsie laterali potrebbero rivelarsi decisivi nella sfida che attende l’Empoli lunedì prossimo alle 18.30 al Castellani-Computer Gross Arena contro l’Udinese. Entrambe le squadre sfruttano molto infatti le fasce, ognuna con una coppia di esterni ben rodata. Per quanto riguarda l’Empoli si tratta di Emmanuel Gyasi a destra e Giuseppe Pezzella a sinistra, rispettivamente 1067 e 845 minuti in campo finora, mentre in casa bianconera i più utilizzati da Runjaic sono il 29enne olandese Kingsley Ehizibue (1008 minuti) a destra e l’ivoriano di 30 anni Hassane Kamara sulla corsia mancina (594 minuti). Tutti hanno già contribuito ad almeno un gol della propria squadra: Gyasi ha segnando 2 reti e fornito un assist, Kamara l’esatto opposto, mentre Pezzella ha sfornato due passaggi decisivi ed Ehizibue uno.

Pur avendo giocato meno anche Liberato Cacace per l’Empoli (276 minuti) e Jordan Zemura per l’Udinese (516 minuti) sono riusciti a incidere: un assist per l’esterno mancino neozelandese, un gol e un assist per il 24enne dello Zimbabwe. Esterni fondamentali dunque per lo sviluppo del gioco di D’Aversa e Runjaic, con quelli bianconeri friulani più bravi a mettere cross in area, 15 Kamara e 10 Ehizibue contro i 9 e 5 di Pezzella e Gyasi, oltre che ad effettuare passaggi chiave (24 complessivi per la coppia dell’Udinese e 17 per quella azzurra).

Se i laterali dell’Udinese sono più propensi a favorire le conclusioni dei compagni (solo Kamara ha tirato 2 volte in porta, con Ehizibue e Zemura che hanno fallito una big chance a testa), quelli azzurri sono maggiormente assortiti anche se la squadra di D’Aversa tende a sviluppare gioco a sinistra per poi arrivare a concludere a destra come dimostrano i 4 tiri in porta di Gyasi, che ha costruito anche tre big chance, sebbene pure Pezzella sia arrivato a concludere 2 volte verso la porta avversaria. L’esterno partenopeo dell’Empoli è quello insieme a Zemura a provare più dribbling (18 e 27), ma quello con la percentuale di riuscita maggiore è Gyasi (76,9 per cento), mentre Ehizibue non ne ha portato a termine nessuno dei 10 tentati.

L’esterno destro olandese di origine nigeriana dell’Udinese è però quello con il maggio numero di palloni rubati, 22 contro i 19 del compagno di squadra Kamara e i 17 di Pezzella, che insieme allo stesso Ehizibue condivide la curiosa statistica relativa ai falli fatti e subiti, esattamente lo stesso numero: 20 per l’azzurro e 17 per il bianconero. I due primeggiano anche per duelli vinti, 54 Pezzella e 47 Ehizibue, appena davanti a Gyasi, ‘fermo’ a quota 46. Velocità, potenza, resistenza e qualità nell’uno contro uno. Queste sono le principali caratteristiche dei quattro esterni che verosimilmente incroceranno la propria corsa lunedì prossimo (Gyasi e Pezzella per l’Empoli, Ehizibue e Kamara per l’Udinese), con il risultato della gara che alla fine potrebbe dipendere proprio da chi riuscirà a vincere più duelli sulle due corsie laterali. Soprattutto a fare la differenza sarà la capacità di fare bene le due fasi di gioco.