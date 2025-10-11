L’ESAME DI PAGLIUCA. Il tecnico dell’Empoli emerge alla distanza

A questa seconda sosta per gli impegni della Nazionale, l’Empoli arriva con nove punti in sette partite, un avvio di stagione che ha fatto storcere la bocca a qualche tifoso memore degli ultimi grandi avvii in Serie B, ma che, considerato da dove partiva il club azzurro, in definitiva non è poi così da disprezzare.

In estate, infatti, è stato deciso di mettere un punto con il passato e ripartire di fatto da zero, affidandosi a un allenatore ‘di campo’ (molto bravo cioè nel lavoro quotidiano) emergente e ambizioso come Guido Pagliuca, un tecnico reduce da due stagioni eccezionali con la Juve Stabia. Semmai, al di là dei punti, anche le prestazioni finora non hanno convinto del tutto, sia in fase difensiva sia in quella offensiva, dove, sebbene gli azzurri segnino con una certa regolarità, la fluidità di manovra finora si è vista solo a sprazzi.

Tutti aspetti su cui in queste due settimane il tecnico di Cecina e il suo staff potranno lavorare con più tranquillità. Analogie che si riscontrano nel parallelo con la scorsa stagione a Castellammare di Stabia, dove le vespe allenate da Pagliuca erano una delle squadre cadette a creare più occasioni importanti con inoltre un’alta percentuale di concretizzazione, mentre dietro risultavano spesso fragili.

Se andiamo a paragonare l’inizio di campionato dell’Empoli con quello 2024-‘25 della Juve Stabia, che come il club azzurro quest’anno aveva completamente rivoluzionato la ‘rosa’, ci si accorge come siano praticamente identici. Balla una vittoria in più della Juve Stabia, che guardando all’Empoli di quest’anno poteva essere quella nel derby casalingo contro la Carrarese, vittoria sfumata solo a due minuti dal triplice fischio finale. E sappiamo poi com’è finita l’anno scorso con la neopromossa campana capace di chiudere al quinto posto e arrivare fino alle semifinali dei play-off per la Serie A, con tante reti fatte quante subite (o quasi, 42 contro 41).

A testimonianza del fatto che qualcosa in fase di equilibrio il gioco di Guido Pagliuca concede, gli era già capitato con la Lucchese di incassare lo stesso numero di reti segnate, ma che alla lunga porta spesso dei risultati. Proprio con la Lucchese, per esempio nelle stagioni di Lega Pro 2014-‘15 e 2021-‘22 era partito peggio di quest’anno, collezionando rispettivamente 8 e 7 punti, ma nella seconda occasione a fine anno riuscì a centrare ugualmente i play-off, mancati comunque per appena due punti in quella precedente. Insomm, Guido Pagliuca è un tecnico a cui va dato modo di lavorare, specialmente se si decide, come ha fatto l’Empoli, di affidargli un gruppo giovane e totalmente nuovo. Del resto, visti i poco più di 23 anni di età media della Juve Stabia 2024-‘25, il tecnico di Cecina ha dimostrato di saper far rendere al meglio i giovani.