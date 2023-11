L’INCROCIO. Gli azzurri ritrovano l’ex Romagnoli. E c’è pure Marchizza

La gara di lunedì alle 18.30 sul campo del Frosinone metterà di fronte l’Empoli ai due recenti ex. Riccardo Marchizza e Simone Romagnoli, rispettivamente 22 presenze e un assist nel 2021-22 proprio con Andreazzoli in panchina, prima del grave infortunio al ginocchio, e 107 ‘gettoni’ conditi da 3 gol e altrettanti assist tra la stagione 2017-18 e il triennio 2019-22. Entrambi sono arrivati in estate in Ciociaria, ma sono già diventati due punti fermi per mister Di Francesco, con Marchizza che ha giocato per intero tutte le partite disputate finora fornendo anche 3 assist per complessivi 1049’ minuti tra tutte le competizioni, risultando il calciatore più utilizzato. In questa speciale graduatoria Romagnoli occupa il quarto posto con 8 partite in cui è rimasto in campo per tutti i 90 minuti, segnando pure un gol e indossando la fascia di capitano nell’ultima gara a Cagliari. Ruolo che lo ha fatto apprezzare anche a Empoli, ancor prima come uomo che come giocatore che ha sempre lottato fino in fondo per la maglia. Una volta lasciato il club azzurro Romagnoli è passato in Serie B al Parma, per poi trascorrere una breve parentesi a Lecce ed accasarsi appunto al Frosinone in estate. Dopo l’infortunio al ginocchio, invece, Marchizza è tornato al Sassuolo dove l’anno scorso ha collezionato solo 10 presenze.