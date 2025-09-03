L’iniziativa all’Empoli Store in piazza della Vittoria. Una lotteria svelerà la terza maglia

Già indossate la casacca di casa e quella da trasferta è giunto il momento per l’Empoli di svelare anche la terza maglia per la stagione di Serie B 2025-‘26. Approfittando della sosta del campionato per le Nazionali, l’appuntamento è per domani alle 18.30 all’Empoli Store di piazza della Vittoria. A svelare il kit saranno alcuni dei calciatori azzurri e ci sarà inoltre la possibilità per i tifosi di vincere in esclusiva la nuova terza maglia, oltre ad altri premi. Per farlo è necessario partecipare al contest promosso dal club azzurro. Come? Semplicemente recandosi domattina dalle 10 alle 13 all’Empoli Store e richiedendo il biglietto per partecipare. Per vincere uno dei tre premi è però poi indispensabile la presenza all’evento della sera a partire dalle 18.15. Potranno partecipare al contest solo i primi cinquanta che si presenteranno domani mattina all’Empoli Store. Oltre alla terza maglia, primo premio, durante la premiazione in programma alle 19 verranno messi in palio il pantaloncino di questo terzo kit, come secondo premio, e un cappellino ufficiale Empoli Fc come terzo premio.