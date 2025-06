L’INIZIATIVA. Special Camp. Una settimana di emozioni e giochi a Monteboro

Una settimana di emozioni, gioco e condivisione. Si è concluso con successo l’Empoli For Special Camp, il progetto promosso dall’Empoli insieme alla Onlus azzurra Empoli For Charity, dedicato a ragazzi con disabilità. Dal 16 al 21 giugno, il Monteboro Training Center si è trasformato in un luogo di sport e relazioni autentiche, regalando un’esperienza unica ai 16 partecipanti. Giunto alla sua terza edizione, il camp ha confermato la propria formula vincente, alternando allenamenti, giochi e attività tecniche a momenti ludici e sociali fuori dal campo. Un’occasione non solo per migliorare abilità motorie, ma anche per rafforzare il rispetto reciproco, la coesione e il senso di appartenenza a un gruppo. Cruciale è stato il contributo dello staff, composto da figure professionali qualificate: una psicologa, tre educatori e un operatore socio-sanitario hanno seguito con cura ogni momento della settimana. A rendere ancora più speciale il camp è stata la presenza dell’Empoli For Special, la squadra ufficiale del club, che ha condiviso il ritiro con i partecipanti e ha chiuso la settimana con un’amichevole ricca di emozioni contro il Livorno For Special.