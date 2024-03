L’intervento della vice presidente Rebecca Corsi. "Nicola, il profilo giusto al momento giusto»

Un intervento a 360° sul pianeta Empoli è quello fatto ieri dalla vice presidente e amministratore delegato azzurra Rebecca Corsi (nella foto), a Radio Tv Serie A con Rds. "Tra pochi giorni avremo un’altra gara importante, è chiaro che c’è dispiacere per la partita con il Cagliari: prestazione importante e sconfitta non vanno d’accordo, però il calcio è questo. Per conquistare la salvezza dovremo sudare fino alla fine senza distrazioni, dobbiamo essere concentrati, archiviare Cagliari e andare avanti. Cambiare allenatore non è mai una cosa piacevole – prosegue –, crediamo che Davide Nicola sia il profilo giusto al momento giusto, ci ha inondato di entusiasmo e voglia di fare, lui è un lavoratore maniacale. Abbiamo voluto mandare un chiaro messaggio a tutti: la società ci crede e vuole conquistare una salvezza che sarebbe storica".

La figlia del patron Fabrizio si è poi soffermata sui progetti futuri: "Il nostro asset principale è stato e sempre sarà il settore giovanile. Proprio in quest’ottica è stato recentemente approvato il progetto di ampliamento del nostro Centro Sportivo di Monteboro, che ci permetterà di aumentare campi e strutture. Per quanto riguarda il nostro stadio, invece, ci siamo presi del tempo per definire al meglio con i nostri partner il project e siamo veramente agli ultimi passi – spiega –. È un progetto importante che riguarda l’Empoli ma anche tutta la città. Memori di quanto successo in passato e dell’importanza di ciò che andiamo a proporre, ci siamo voluti prendere qualche settimana in più per presentarlo nel migliore dei modi, con lo scopo di dotarci di un impianto che vada a soddisfare tutte le nostre esigenze, di quelle del campionato di A e dei nostri tifosi. Tempistiche? Difficile darle, c’è di mezzo la burocrazia". Infine, Rebecca Corsi ha chiuso sulla questione della Serie A a 20 o 18 squadre: "Siamo in linea col pensiero della maggioranza della Lega, che ha confermato il format a 20. Non vedo perché si debba precludere la partecipazione a due squadre che potrebbero essere medio piccole, che magari lavorano sui giovani e che quindi portano beneficio al sistema".