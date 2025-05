Lorenzo Colombo ritrova il gol e guida l'Empoli alla vittoria salvezza contro il Monza

Centotredici giorni dopo Lorenzo Colombo ha ritrovato il gol con la maglia azzurra, che gli mancava da Empoli-Bologna del 25 gennaio scorso. Una rete importante tanto a livello individuale perché, con una giornata ancora da disputare, ne certifica la miglior stagione in Serie A in carriera, quanto collettivo visto che ha aperto la rimonta dell’Empoli a Monza per una vittoria fondamentale in chiave salvezza. "Sono nato a cinque minuti da questo stadio – ha commentato l’attaccante brianzolo nel post partita –, quando gioco qui spesso faccio bene. Quando sono entrato in campo, volevo dare la carica e ce l’ho fatta, serviva determinazione e rabbia agonistica: a volte anche da solo recrimino di non averne abbastanza. Sono felice di aver aiutato la squadra".

Oltre a Fazzini, autore di un’altra ottima prova, un altro giocatore che è risultato decisivo è stato Mattia Viti, premiato anche come miglior giocatore della partita. Dopo averlo solo assaporato contro la Lazio, quando poi gli venne tolto dal Var per un fuorigioco di pochi centimetri, il giovane difensore cresciuto proprio nel Centro Sportivo di Monteboro ha trovato il suo primo gol stagionale con una perentoria incornata su angolo di Cacace. Una rete che ha un po’ il sapore della rivincita per una seconda parte di stagione molto complicata a causa degli infortuni, che gli hanno fatto saltare otto partite oltre e a costringerlo a giocarne molte stringendo i denti.

"Sono molto contento per il gol – ha dichiarato –, ma soprattutto per il fatto che siamo riusciti a vincere una partita così importante. Avrebbe potuto segnare anche un altro mio compagno di squadra, contava solamente centrare i tre punti a Monza. Adesso dobbiamo guardare con ottimismo, convinzione e consapevolezza alla prossima partita in casa con il Verona, sarà fondamentale per il nostro obiettivo". Proprio alla sfida contro il Verona di domenica prossima alle 20.45 al Carlo Castellani-Computer Gross Arena guarda Emmanuel Gyasi, che con la sua conclusione ha propiziato l’autogol del portiere Pizzignacco per il definitivo 3-1 azzurro. "Giocheremo davanti al nostro pubblico e vogliamo ripetere ciò che abbiamo vissuto lo scorso anno. Dopo tutto quello che ci è successo lo meritiamo". Tornando sulla gara di Monza, invece, l’esterno ghanese sottolinea: "Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile. Nell’intervallo il mister ci ha detto di stare tranquilli, ci siamo guardati in faccia e nel secondo tempo siamo rientrati in campo con l’atteggiamento giusto ed abbiamo meritato la vittoria. In settimana ai ragazzi più giovani avevo detto di stare sereni ma anche di avere la giusta determinazione. Nel secondo tempo abbiamo dimostrato di meritare la Serie A".

Si.Ci