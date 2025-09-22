Lovato ci mette una pezza. Elia, una scintilla sul finale
Nemmeno l’ingresso di Moruzzi sposta l’inerzia di un match compromesso. Konatè tocca pochi palloni e troppo lontani, Shpendi è innocuo in fase offensiva.
CURTO 5.5 – Non sempre pulito negli interventi, è costretto a spendere un’ammonizione e a fine primo tempo Pagliuca lo toglie.
GUARINO 5.5 – Entra nella posizione di braccetto destro nella linea difensiva a tre, ma anche lui va sovente in difficoltà.
LOVATO 6 – L’unico a salvarsi nella difesa azzurra. Tiene a bada Tsadjout, che alla fine comunque due conclusioni se le prende, e cerca di mettere qualche pezza.
CARBONI 5.5 – Primo tempo positivo per aggressività e senso della posizione, in calo nella ripresa quando si trova spesso anche sul settore destro di difesa, dove va a vuoto su una rimessa laterale spalancando la porta al vantaggio locale.
EBUEHI 5.5 – Schierato a sorpresa a destra il capitano è poco coinvolto nel gioco e soffre le discese pescaresi dalla sua parte. Anche lui sostituito nell’intervallo.
ILIE 5.5 – Fatica a trovare la posizione così come un guizzo per poter far male.
IGNACCHITI 5.5 – Che non sarebbe stata una giornata facile lo si capisce quando perde un sanguinoso pallone sulla propria trequarti come non gli era mai capitato finora. Nel primo tempo potrebbe far meglio al tiro, nella ripresa subisce la vigoria locale.
KONATE’ 5.5 – Tocca un paio di palloni troppo lontano dall’area di rigore per poter incidere.
GHION 5.5 – Inizia bene, soprattutto in un paio di letture difensive, poi si spegne alla distanza e nella ripresa perde malamente il pallone che porta al raddoppio pescarese.
ELIA 6 – Non sui suoi standard, spesso impreciso al momento della giocata decisiva, eppure è lui a far compiere al 90’ l’unica vera parata del match a Desplanches.
SHPENDI 5.5 – Sicuramente lì davanti è uno di quelli che ci mette più verve, ma anche lui è sostanzialmente innocuo negli ultimi venti metri.
CEESAY 5.5 – Riproposto sulla trequarti come a Reggio Emilia, stavolta fa un passo indietro rispetto alle ultime prestazioni.
MORUZZI 5.5 – Nemmeno il suo ingresso sposta l’inerzia del match.
PAGLIUCA 5 – Se dal punto di vista dell’approccio stavolta l’Empoli non fallisce è l’atteggiamento della ripresa, quando sparisce letteralmente dal campo, a preoccupare. Una battuta d’arresto non deve però minare il percorso di un gruppo ancora alla ricerca della propria fisionomia.
Si.Ci.
