L’Use Basket si impone sui piemontesi. Agganciato il Costone Siena a quota 10

Use Empoli 83Junior Casale 77

USE COMPUTER GROSS: Giannone 13, Marini n.e., Baccetti 2, Sesoldi 6, Rosselli 15, De Leone 10, Mazzoni 7, Quartuccio n.e., Tosti 6, Giantini n.e., Maric 22, Regini 2. All.: Valentino

JUNIOR BASKET CASALE: Giacomelli 4, Bovo 8, Sirchia 10, Formenti 28, Avonto 3, Kabuya, Raiteri 14, Di Giuliomaria, Tambwe 4, Rosso 6. All.: Vigneri

Arbitri: Marinaro di Cascina e Pampaloni di Terranuova Bracciolini

Parziali: 20-18; 46-39; 64-48

EMPOLI – Alla prima della seconda fase davanti al proprio pubblico l’Use Computer Gross soffre in avvio, salvo poi mettere le mani sulla partita e non mollarla più fino a che, sul più 19, si rilassa un po’ troppo facendo correre qualche ‘brivido’ al Pala Sammontana. A chiudere il conto dopo il tentativo di rimonta ospite ci pensa però la tripla di un Mazzoni tornato su ottimi livelli dopo i problemi fisici. Con i suoi soliti solisti ma anche con giovani come Regini, pronto a fare la sua parte quando viene chiamato in causa, o Tosti, i biancorossi conquistano dunque altri due punti di questi play-in Gold e agganciano a quota 10 proprio piemontesi e Costone Siena, mantenendosi agganciati al gruppone per la conquista degli ultimi posti utili per i play-off promozione. Dopo il 4-11 piemontese iniziale, la squadra di coach Valentino accende la luce e impatta a 16 prima di chiudere avanti il primo quarto (20-18). Nel secondo De Leone e Sesoldi firmano il più 8, che all’intervallo lungo diventa più sette (46-39), ma è dopo l’intervallo che i biancorossi scavano il solco decisivo (64-48 al 30’). Sul 78-59 con tre canestri dalla lunga distanza di fila di Maric, l’Use si rilassa e incassa un pesante 0-15 che riapre totalmente la partita. Quando mancano 57 secondi alla sirena, però, ci pensa Mazzoni a chiudere definitivamente il conto con la sua unica e pesantissima tripla della serata che fissa il punteggio sull’83-77 finale.