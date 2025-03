Maleh attacca e difende. Kouame non sa far male

GOGLICHIDZE 6 – Primo tempo sicuro, aggressivo e concreto, ripresa un po’ più in affanno con un paio di disimpegni in cui denota un po’ troppa sufficienza. In ripresa, comunque, dopo le ultime prestazioni incolori.

MARIANUCCI 6.5 – Si ‘incolla’ a Pinamonti in un ruvido duello di altri tempi, e non gli concede spazio, vispo anche in chiusura laterale nell’unica occasione in cui il Genoa può attaccare in campo aperto.

CACACE 6.5 – Nell’uno contro uno difensivo non è proprio a suo agio, ma se la cava e offre un’altra prestazione precisa e di personalità. Sfiora anche il gol su punizione.

GYASI 6 – Spreca un’occasione sotto porta nel primo tempo, si fa scippare un pallone pericoloso in mezzo al campo, ma ne recupera tanti. Ultimo quarto d’ora più avanzato, ma poco incisivo.

HENDERSON 6 – Si muove bene ed è prezioso nel calciare i calci da fermo, peccato qualche errore di misura nell’ultimo passaggio.

KONATE 6 – Un buon ripiegamento difensivo e una bella giocata sulla trequarti, entra con lo spirito giusto.

PEZZELLA 6.5 – Solito pendolino sulla sinistra, dove si fa sempre trovare pronto per dare sfogo alla manovra azzurra, un brivido però lo fa correre a tutti quando liscia in area al 76’, per sua fortuna Cornet spreca.

ESPOSITO 6 – Poco coinvolto nella prima frazione, dove non entra quasi mai nel vivo del gioco, meglio nella ripresa quando va anche vicino al gol. Resta qualche errore di troppo dal punto di vista tecnico per uno con le sue qualità.

MALEH 6.5 – Generoso e stoico a rimanere in campo nonostante un problema fisico accusato a metà primo tempo, pressa, attacca e difende con la solita determinazione.

DE SCIGLIO 6 – Entra a tutta fascia a destra, ma si preoccupa soprattutto di contenere.

COLOMBO 6.5 – Lotta spesso spalle alla porta, lavora tanti palloni e pur non concludendo mai verso la porta è sempre prezioso nello sviluppo della manovra.

KOUAME 5.5 – Si fa valere nel gioco aereo, ma concretamente negli ultimi venti metri compiccia poco.

D’AVERSA 6.5 – Disegna una squadra compatta capace di concedere la prima occasione al Genoa solo al 76’, ma seppur non brillantissimo dopo aver tolto Esposito, di fatto l’Empoli non crea più nulla.

Si.Ci.