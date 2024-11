Mancherà la parte più calda della tifoseria. In trasferta a Firenze senza ultrà: "Non lasceremo indietro nessuno»

Da mercoledì scorso e fino a martedì prossimo alle 19 sono in vendita i biglietti per il settore ospiti del Franchi di Firenze, dove mercoledì 4 dicembre alle 21 Fiorentina ed Empoli si giocheranno l’accesso ai quarti di finale di Coppa Italia nel secondo derby stagionale, dopo quello terminato a reti bianche al Carlo Castellani-Computer Gross Arena lo scorso 29 settembre, in occasione della sesta giornata di Serie A. A differenza di quanto era prevedibile, vista la vicinanza nonostante l’orario serale di un giorno lavorativo, una parte di tifosi azzurri ha già annunciato che non sarà presente. Si tratta dei gruppi ultrà della Maratona Emiliano Del Rosso, che ieri hanno diffuso attraverso il proprio canale social un comunicato per spiegare la propria scelta. "Per la trasferta di Firenze del 4 dicembre non saremo presenti a causa della restrizione del numero dei biglietti del settore ospiti – si legge nel post –. La nostra mentalità ci porta a non lasciare indietro nessuno per cui a malincuore abbiamo preso questa decisione". Come comunicato ufficialmente dalla Fiorentina sul proprio sito internet, infatti, in occasione di questo incontro il settore ospiti identificato nella Curva Esterna (Ce1) sarà a capienza ridotta.

Un peccato sicuramente per l’Empoli non avere al proprio seguito la parte più ‘calda’ della propria tifoseria, scelta condivisibile o meno ma pienamente legittima e coerente con quanto fatto in altre occasioni. Per esempio, a gennaio di quest’anno gli stessi gruppi ultrà rinunciarono alla trasferta allo Stadium di Torino contro la Juventus per le troppe imposizioni. Ciò non toglie comunque che lo spicchio del Franchi dedicato ai sostenitori azzurri possa ugualmente riempirsi. Vista la vicinanza e il prestigio della gara l’occasione di vedere dal vivo i propri beniamini resta sicuramente ghiotta per diversi supporter empolesi.