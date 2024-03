M’Baye Niang di nuovo contro il suo passato. L’Empoli ha bisogno anche delle sue qualità

di Simone Cioni

Nel turno di campionato immediatamente successivo al suo arrivo a Empoli M’Baye Niang si è subito trovato di fronte il suo passato rossoblù, ma se contro il Genoa al Castellani-Computer Gross Arena rimase in panchina per gli interi novanta minuti, domenica a San Siro contro un’altra delle sue ex squadre, il Milan, l’attaccante franco-senegalese non solo è quasi certo che possa scendere in campo, ma ci sono sempre maggiori probabilità che lo possa fare dall’inizio. Niang resta infatti in ballottaggio soprattutto con Cerri per il posto da centravanti con alle spalle probabilmente Zurkowski e Cambiaghi (più difficile vedere partire titolari Ciccio Caputo, nonostante il suo ritorno tra i convocati, Destro o Shpendi che potrebbero invece rappresentare interessanti carte spendibili a gara in corso). Autore di otto reti in 67 gare di Serie A con la maglia rossonera addosso, tra il 2012 e il 2017, nelle ultime due occasioni in cui ha incrociato il club meneghino ha conquistato due pareggi col Torino nella stagione 2017-’18: 0-0 all’andata a Milano dove rimase in campo per 77 minuti e 1-1 al ritorno in Piemonte, dove invece restò in panchina. Decisamente meglio, invece, era finito il primo scontro da ex quando nel 2014-’15 giocava con il Genoa: vittoria per 3-1 del Grifone a La Scala del calcio grazie anche a un suo gol e un suo assist in 85 minuti di pregevole fattura.

Ottimo fin qui anche il suo impatto con l’Empoli: nelle 4 presenze raccolte finora per complessivi 132 minuti, ha infatti preso parte a 4 delle ultime 7 reti azzurre (partecipa a un gol ogni 33 minuti) con 3 centri, tutti su rigore contro Salernitana, Fiorentina e Sassuolo e un assist, quello per il definitivo 3-1 di Cancellieri all’Arechi di Salerno. Non particolarmente brillante, invece, il suo ingresso nello scontro diretto di domenica scorsa contro il Cagliari, ma per esperienza e qualità tecnica resta uno dei migliori attaccanti a disposizione di Davide Nicola, che potrebbe appunto decidere di schierarlo dall’inizio. Pur non avendo ancora i novanta minuti nelle gambe, Niang ha decisamente migliorato la propria condizione atletica ed almeno un ora a buon ritmo potrebbe essere in grado di garantirla. A quel punto, poi, per sostituirlo il tecnico piemontese avrebbe comunque a disposizione più soluzioni a seconda dell’andamento della partita e della situazione tattica da portare avanti. Insomma 9 anni e 11 mesi dopo quei quattro punti di bonus che fecero felici i giocatori del Fantacalcio che all’epoca scommisero su di lui, in casa azzurra si augurano che domenica Niang possa tornare ad essere decisivo contro la sua ex squadra.