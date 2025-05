Meeting nazionale Città di Empoli: Rari Nantes Florentia trionfa a Livorno

Quarantatré società provenienti da tutta Italia per quasi 1200 giovani nuotatori a darsi battaglia nella piscina Camalich del centro federale di Livorno. Questi i numeri dell’ennesima eccezionale edizione, la 32esima, del meeting nazionale "Città di Empoli" organizzato dal Team Nuoto Toscana Empoli. "Un ringraziamento a tutto lo staff ed agli allenatori TNT, per l’impegno e la dedizione, al Livorno Acquatics per aver ospitato anche quest’anno un evento così importante – ha dichiarato la presidente del TNT, Sonia Sireci –, ma soprattutto ai nostri atleti che come sempre non deludono le aspettative". Il trofeo è stato conquistato dalla Rari Nantes Florentia con 483,5 punti, davanti a Hidron Sport di Campi Bisenzio (Fi), che si è fermato a 395 e Fxt Terni, che ha invece chiuso a quota 365 punti. Per quanto riguarda la società empolese sono stati 24 i punti complessivi, valsi il 25esimo posto, conquistati grazie ai piazzamenti dei propri concorrenti in diverse finali: Caterina Fabiani ha chiuso quarta nei 50 farfalla, Andrea Nania ha fatto registrare il quinto miglior tempo nei 200 misti e sui 200 farfalla, Anita Savino ha portato a casa una settima piazza sui 50 e 100 farfalla e sui 200 farfalla e infine Gabriele Pagliai ha terminato ottavo nei 200 dorso. Ciascuno dei portacolori biancazzurri scesi in vasca, appartenente a tutte le categorie - Esordienti A, Ragazzi, Junior, Cadetti, Senior - è stato comunque all’altezza del compito confermando la loro preparazione in vista dei prossimi campionati regionali ed italiani. Nelle gare per nuotatrici, si sono cimentate anche Daria Mihaela Mare, Chiara Russetti Lucia Russetti, Vittoria Giovannetti, Lavinia Savino, Melania Doccini, Ginevra Lavezzo, Carlotta Caruso, Ginevra Barnini, Giuditta Pagli. Tra i nuotatori invece hanno gareggiato anche Daniele Toni, Leonardo Mancini, Stefano Borzellino, Sirio Bartalucci, Diego Croccia, Leonardo Andrea Doccini, Domenico Cassiano.

"Nei 200 delfino, mi aspettavo una prestazione più brillante. Sono partita troppo forte e l’ho pagato alla fine – così la capitana della sezione femminile Anita Savino, Senior classe 2006, ha commentato la sua prova d’apertura –. Come tutti gli anni, il meeting è bello perché ci sono tante squadre, ti ritrovi con altri atleti e fai nuove amicizie". Dal canto proprio, il capitano Stefano Borzellino, Senior classe 2005, spiega: "Ho iniziato abbastanza bene nei 200 misti. Poteva andare un pochino meglio sui 200 farfalla, dove ho cominciato piano e non sono poi riuscito a trovare il ritmo. Il meeting diventa sempre più competitivo a ogni edizione perché i concorrenti aumentano. Un vantaggio anche per noi. È una cosa molto positiva nella storia del Città di Empoli, che continuerà a crescere".