Mercato Empoli: Gemmi tra acquisti e cessioni, occhi su Goglichidze e Fazzini

In attesa delle prime ufficialità, a partire da quella di mister Pagliuca attesa per lunedì prossimo, quello che sta per cominciare sarà un mercato molto impegnativo per il direttore sportivo Roberto Gemmi, che dovrà essere bravo a trovare gli uomini giusti da mettere a disposizione del nuovo tecnico azzurro, ma anche a vendere i tanti ‘pezzi pregiati’, su cui si sono posati gli occhi di squadre di Serie A e non solo.

Dopo Luca Marianucci, che ha appena firmato un quinquennale con il Napoli e portato nove milioni di euro nelle casse azzurre, un nome attorno al quale si è manifestato diverso interesse è quello di Saba Goglichidze, difensore georgiano classe 2004 ’pescato’ a gennaio 2023 nel proprio Paese per esordire quest’anno in Serie A alla quarta giornata. Dopo un exploit iniziale che ne ha fatto la più bella sorpresa della stagione azzurra, nella seconda parte, come tutta la squadra, le sue prestazioni hanno subito un brusco calo fino all’infortunio che lo ha costretto a saltare l’Europeo Under 21 con la Georgia, ma resta un prospetto giovane con interessanti qualità fisiche, tecniche e tattiche. Oltre al Parma si sarebbero informate anche le big Roma, Lazio e Fiorentina. Il prezzo? Sui 7-8 milioni di euro.

Tra i nomi circolati con più interesse nelle ultime ore ci sono anche quelli di Liberato Cacace e Tino Anjorin, il primo è finito nel mirino di Cagliari, Pisa e Roma, il secondo in quello di Atalanta, Torino e Fiorentina. Altre due potenziali plusvalenze visto che l’esterno neozelandese fu prelevato dai belgi del Saint Truiden per 2,5 milioni di euro e oggi ne vale almeno 4, mentre per il centrocampista inglese non è stato sborsato nemmeno un euro per averlo dal Chelsea e ne potrebbe fruttare tra i 6 e gli 8.

Anche Pezzella, uno degli azzurri dal rendimento più alto nell’ultima stagione, continua ad avere estimatori in Serie A: sotto contratto fino al 2026, sul mancino partenopeo avrebbe messo gli occhi anche la Lazio dopo Torino e Fiorentina. La cessione più importante, da un punto di vista remunerativo ma anche tecnico, sarà quella di Jacopo Fazzini. Dopo che lo scorso gennaio non è andata a buon fine la trattativa con la Lazio, infatti, lo stesso club capitolino (su indicazioni di Sarri) sarebbe tornato a bussare alla porta di Monteboro. Oltre ai biancocelesti romani, però, sul fantasista di Viareggio si sono informate anche Bologna, Torino, Napoli e Como oltre alla blasonata società portoghese del Benfica.

Anche Henderson sta avendo alcune proposte e, visto il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno e un rinnovo che difficilmente ci sarà, è molto probabile che anche lo scozzese lasci Empoli, a questo punto però senza incasso da parte del club azzurro.

Si.Ci.