Montespertoli di rincorsa. Acciuffato il Fucecchio

Montespertoli

1

Fucecchio

1

MONTESPERTOLI: Biotti, Corradi, Calonaci (67’ Vallesi), Fiaschi, Trapassi, Lensi (46’ Salvadori), Zefi (46’ Corsi), Bettoni (63’ Gasparri), Granucci, Maltomini, Rosi (83’ Biliotti). A disp.: Romano, Spini, Nannetti, Del Duca. All.: Sarti.

FUCECCHIO: Del Bino, Compagnucci, Guerrucci, Lecceti, Malanchi, Ghelardoni, Sgherri (75’ Melani), Geniotal, Fiorini (83’ Gjoni), Badalassi (63’ Lamberta), Princiotta. A disp.: Rocchi, Berhoxha, Cioni, Modena, Usai, Cristodaro. All.: Menichetti.

Arbitro: Cornello di Firenze.

Reti: 19’ Fiorini; 25’ Granucci

MONTESPERTOLI – Botta e risposta nel primo tempo tra Montespertoli e Fucecchio, che al Marconcini si dividono la posta in palio nella prima giornata del girone A. Gara piacevole e giocata a viso aperto da ambedue le squadre. Ottima la partenza dei bianconeri ospiti, che appaiono più pimpanti e con fraseggi stretti e veloci mettono in difficoltà la retroguardia locale. Tanto che al 19’ la squadra di Menichetti trova il meritato vantaggio con il giovane Fiorini, ma a nove risponde nove. Passano sei minuti, infatti, e su assist di Rosi è il più esperto Granucci a concretizzare la reazione degli uomini di Sarti. Nella ripresa è il Montespertoli a prendere in mano le redini del gioco, andando due volte vicino al vantaggio con il solito Granucci, ma in entrambe le circostanze è bravo Del Bino a sventare il pericolo. Al 73’, però, anche il Fucecchio si rende pericoloso andando a centimetri dal vantaggio: splendida punizione di Malanchi che si stampa sulla traversa. Nell’ultimo quarto d’ora, poi, complice anche un po’ la stanchezza le due squadre tirano un po’ i remi in barca accontentandosi di un pari tutto sommato giusto.

Si.Ci.