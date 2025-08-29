Montespertoli si impone su Castello

Castelfiorentino United 0 Montespertoli 2

CASTELFIORENTINO UNITED: Pulidori, Ballerini, Ippolito, Chiti, Mancini, Maltinti V., Locci, Cenci, Alesso, Bagnoli, Corsi S. Sono entrati: Bartolozzi, Murati, Cartocci, Natale, Zahouli, Kajmaku, Fè, Bucalossi, Maltinti M. All.: Dell’Agnello

MONTESPERTOLI: Romano, Vallesi, Corradi, Fiaschi, Trapassi, Lensi, Rosi, Bettoni, Biliotti, Maltomini, Gasparri. Sono entrati: Biotti, Calonaci, Nannetti, Spini, Corsi G., Karim, Zefi, Salvadori, Dogi, Ciuffi. All.: Sarti

Reti: 57’ Gasparri, 75’ Dogi

CASTELFIORENTINO – Buon test per entrambe le formazioni quello andato in scena al Neri tra il Castelfiorentino United e il Montespertoli. Nonostante la differenza di categoria, i gialloblù locali partecipano al campionato di Promozione mentre gli ospiti a quello di Eccellenza, il primo tempo è stato sostanzialmente equilibrato. Nella ripresa, poi, è uscita la squadra di Sarti, che ha segnato due volte prima con Gasparri e poi con Dogi, uno dei volti nuovi di questa stagione.