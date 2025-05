Monza-Empoli, D’Aversa carica gli azzurri: “Ho chiesto il 200%. Siamo a 180 minuti dalla gioia o dal dolore”

Empoli (Firenze), 17 maggio 2025 – L' Empoli è atteso domenica 18 maggio dalla penultima e delicatissima sfida della stagione, in trasferta contro il Monza. Una gara dal peso specifico altissimo nella corsa salvezza. Alla vigilia dell'incontro, il tecnico azzurro Roberto D'Aversa in conferenza stampa ha trasmesso tutta la tensione e la determinazione del momento. Il tecnico ha spiegato che si è ormai giunti a un punto cruciale, a «180 minuti dalla gioia oppure dal dolore», e ha ribadito che l'obiettivo del gruppo è uno solo, ossia «lottare affinché si verifichi la prima ipotesi».

Ai suoi calciatori ha chiesto il massimo impegno, il «200%», e ha raccontato di aver ricevuto una risposta importante da parte del gruppo. D'Aversa ha sottolineato che per dare realmente valore alla vittoria contro il Parma, sarà necessario ottenere un risultato positivo anche a Monza: «Loro arrivano da una vittoria convincente contro l'Udinese, ma ciò che dovrà fare davvero la differenza saranno le motivazioni dell'Empoli». Parlando della preparazione alla sfida, l'allenatore ha evidenziato quanto sia importante analizzare ogni dettaglio: «Dobbiamo provare più soluzioni durante la settimana e valutare attentamente sia la condizione fisica dei giocatori che il contesto in cui si giocherà. La partita può svilupparsi in molte direzioni diverse, e proprio per questo abbiamo la necessità di affrontarla con coraggio, pazienza ed equilibrio».

L'unità del gruppo, la consapevolezza e la compattezza saranno, secondo D'Aversa, le chiavi per centrare l'obiettivo. Il tecnico si è poi soffermato sull'importanza del ritrovato entusiasmo, spiegando che prima della partita contro il Parma aveva chiesto fiducia, sia alla squadra che all'ambiente: «Fiducia che ha portato a una nuova energia. Si è ricreato l'entusiasmo per l'obiettivo. L'ambiente ci ha dato una grande mano, in altre piazze non sarebbe successo». Ha rivolto un pensiero anche ai tifosi, che si muoveranno in massa verso la Brianza: «La sfida di domani è una delle gare più importanti della storia di questo piccolo grande club e il sostegno del pubblico potrà fare la differenza. Il traguardo è alla portata». Infine, D'Aversa ha messo in guardia da qualsiasi rischio di superficialità. Ha spiegato che non si può «sottovalutare nessuna squadra, la vittoria col Parma abbia restituito sensazioni dimenticate da tempo. Quelle sensazioni devono rimanere vive nella mente dei calciatori, come stimolo a continuare la battaglia per la salvezza». E ha concluso chiarendo che l'approccio alla gara di domani dovrà essere totale, senza pensare a eventuali calcoli: «Diamo valore alla vittoria con il Parma, poi affronteremo l'ultima. La gara di domani può determinare l'esito della stagione».