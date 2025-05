Pazzo Empoli, va sotto e la ribalta: a Monza è 1-3. La salvezza si decide negli ultimi 90’

Monza, 18 maggio 2025 – Pazzo Empoli. Ma anche caparbio, deciso e mai domo. La squadra di D’Aversa si sveglia a un passo dagli inferi, quando il gol di Birindelli, arrivato a freddo dopo un avvio incoraggiante, rischiava di spezzare prima del tempo i sogni di gloria. Nel momento in cui alla fine del campionato mancano appena 90 minuti, la salvezza è tornata ad essere non solo possibile, ma anzi addirittura vicina. Basterà battere il Verona per scavalcarlo. Ergo, basterà conquistare tre punti all’ultima giornata per avere la certezza di giocare in Serie A anche l’anno prossimo.

In realtà potrebbe bastare anche un pareggio. Perchè il calendario, stavolta, pare amico degli azzurri. Il Lecce, che ha battuto il Torino ed è a 31 come l’Empoli, all’ultima giornata incontrerà la Lazio: in caso di sconfitta, a Viti e compagni sarebbe sufficiente un punto per restare in A. Idem al Verona, che di punti ne ha già 34. Insomma, se di incroci si deve parlare, quelli che si profilano da qui alla prossima settimana non paiono del tutto sfavorevoli.

Soprattutto perchè l’Empoli del secondo tempo, quello capace di ribaltare una partita che sembrava maledetta, è finalmente apparso in palla e determinato, convinto e consapevole che per salvarsi serve questo. E dire che in avvio, contro un Monza già rassegnato e ormai praticamente in pantofole, di occasioni ce n’erano state, ma dopo il gol di Birindelli – toscano doc e figlio di un ex bandiera azzurra – era tornato ad aleggiare lo spettro di Palermo, stagione 2016/17, quando un Empoli a cui bastava vincere contro una squadra già retrocessa perse malamente e fu condannato alla B.

Stavolta no. Perchè dopo i primi 45 minuti di poco o nulla, D’Aversa pesca dal cilindro la carta Colombo. Il grande ex, profeta in patria, ci mette poco a dimostrare che di voglia ne ha per tutti: sfiora il gol colpendo la traversa, poi segna da centravanti vero. L’Empoli si scioglie e non si ferma più: Viti raddoppia di testa sugli sviluppi di un angolo, Gyasi la chiude con un gran sinistro e con la complicità di Pizzignacco, sfortunato nella deviazione da cui nasce il 3-1. La partita, di fatto, finisce qui. Quella per la salvezza, invece, si giocherà domenica prossima al Castellani.

MONZA-EMPOLI 1-3, IL TABELLINO

MONZA (3-5-2): Pizzignacco; Brorsson, Carboni, Palacios (54’ Caldirola); Birindelli, Zeroli (54’ Mota Carvalho), Bianco (79’ Sensi), Akpa Akpro, Kyriakopoulos; Caprari (71’ Petagna), Keita (71’ Ciurria). All. Nesta. A disposizione: Turati, Mazza; Lekovic, Urbanski, Castrovilli, Sensi, Postiglione, Martins, Colombo, Vignato.

EMPOLI (3-4-2-1): Vasquez; Marianucci (46’ Goglichidze), Ismajli, Viti; Gyasi, Grassi, Henderson (46’ Colombo), Pezzella; Fazzini (83’ Ebuehi), Cacace; Esposito (70’ Anjorin). All: D’Aversa. A disposizione: Silvestri, Seghetti, Brancolini; Sambia, Solbakken, Kovalenko, De Sciglio, Tosto, Bacci, Campaniello, Konatè

ARBITRO: Livio Marinelli di Tivoli (Colarossi-Vecchi; Collu; Fabbri/Mariani)

MARCATORI: 30’ Birindelli, 49’ Colombo, 51’ Viti, 59’ (aut) Pizzignacco)