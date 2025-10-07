Nasti L’uomo partita. "Diventerò papà. Il gol è per la mia ragazza e per lo staff»

Oltre un anno di digiuno dal gol, ultima volta in campo quattro mesi fa e un esordio in azzurro rimandato di quindici giorni per un problema muscolare che lo ha fermato dopo aver scontato le tre giornate di squalifica ereditate dallo scorso anno. Poi in un colpo solo a Bolzano Marco Nasti debutta e trova il primo gol con la maglia dell’Empoli. Subentrato in avvio di ripresa, infatti, è stato proprio l’ex attaccante della Cremonese a segnare il pesantissimo gol del successo azzurro al Druso. "Me lo merito perché nessuno credeva in me questa estate, se lo meritano i ragazzi, tutti noi, lavoriamo al duecento per cento ogni giorno, siamo un gruppo fantastico – ha commentato Nasti nel post partita contro il Sudtirol –. Siamo un gruppo giovane, io come altri miei compagni conosciamo la serie B, dove si può prendere un gol da un momento all’altro, e cerco di dare una mano ai più giovani. A chi dedico il gol? Ai direttori Gemmi e Perna perché hanno creduto in me e soprattutto alla mia ragazza, che sta per avere un bambino". Il numero 19 azzurro si sofferma poi ad analizzare la partita. "Sapevamo che non sarebbe stata una gara facile, conosciamo il Sudtirol e sappiamo che può mettere in difficoltà chiunque – ha concluso –, siamo comunque stati bravi a gestire l’uomo in più e a gestire bene la palla, trovando poi il gol da ultimo. Quanto è importante per me e la squadra? No, a livello personale non mi aspetto niente, lavoro ogni giorno per migliorarmi, per la squadra invece deve dare quella fiducia in più, quella voglia in più di fare il campionato che ci meritiamo. Adesso, però, pensiamo già al Venezia e voglio ringraziare i nostri tifosi, che sono eccezionali sia in casa che fuori".