Nazionale di Calcio Under 16. Landi, Biondini e Perillo: astri nascenti

"Non c’è due senza tre" recita un famoso detto popolare e l’Italia Under 16 degli empolesi Jacopo Landi, Edoardo Biondini e Diego Perillo lo ha confermato. Gli azzurrini del Ct Scarpa si sono infatti aggiudicati il Torneo di Sviluppo Uefa in Portogallo, battendo 1-0 i padroni di casa nella terza e ultima partita. L’Italia ha chiuso infatti a punteggio pieno con 9 punti, dopo aver battuto all’esordio 3-2 la Corea del Sud e 2-1 la Norvegia in rimonta, partita aperta da un gran gol di Landi. La seconda punta empolese, classe 2009, è partita titolare anche ieri nel match contro i lusitani, mentre entrambi i compagni di club sono entrati nel corso della ripresa.

A decidere il match in favore dell’Italia è stata la rete che è stata realizzata all’80’ dal fantasista della Juventus, Thomas Corigliano. La selezione Under 16 tricolore chiude così la stagione con quattro vittorie consecutive, prima di questo torneo era arrivata quella in amichevole contro la Repubblica Ceca, il modo migliore per affacciarsi alla prossima stagione, quando ci saranno da aggiudicarsi le qualificazioni per partecipare all’Europeo.

Partite in cui potrebbe essere protagonista anche il terzetto dell’Empoli.