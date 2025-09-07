Nazionale Under 21. Ecco iI debutto di Brando Moruzzi

È il 62esimo minuto di Italia-Montenegro, sfida valevole per le qualificazioni all’Europeo Under 21 del 2027 e vinta 2-1 dagli azzurri, quando il tabellone luminoso della panchina italiana si alza per indicare i numeri 3 e 15: esce dal campo Idrissi ed entra Brando Moruzzi. Per l’esterno mancino dell’Empoli si tratta dell’esordio assoluto con l’Under 21 del nuovo Ct Silvio Baldini, ex allenatore dell’Empoli che lo conosce molto bene per averlo avuto la scorsa stagione a Pescara dove entrambi hanno festeggiato il ritorno dei ‘Delfini’ in Serie B. Una soddisfazione che il 21enne di Firenze ha voluto condividere anche sui social attraverso il proprio profilo ufficiale, con una frase tanto semplice quanto carica di significato: "Il cuore pieno d’orgoglio". Finora con l’Empoli, dopo essere partito titolare in Coppa Italia, ha avuto poco spazio in campionato racimolando appena 9 minuti tra Padova e Reggiana, ma è giovane e alla prima esperienza in cadetteria, quindi con ampi margini di miglioramento. E poi chissà che questa prima presenza in Nazionale non possa fare da traino dandogli ulteriore entusiasmo.

Si.Ci.