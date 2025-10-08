Nazionali giovanili. Europeo 2026, Perillo regala il pass per proseguire

Un gol di Perillo (nella foto) all’85’, attaccante dell’Under 17 dell’Empoli, ha regalato alla Nazionale italiana di categoria il pass per la seconda fase delle qualificazioni all’Europeo 2026 in Estonia. Nella gara decisiva contro l’Ucraina, infatti, gli azzurrini hanno avuto la meglio per 2-1 grazie proprio al guizzo decisivo dell’empolese, in campo per tutti i 90 minuti come il compagno di club Biondini, mentre l’altro talento di Monteboro Landi è entrato al 67’.

Intanto, come è ormai tradizione, diversi altri ragazzi del vivaio azzurro sono stati chiamati dalle varie selezioni nazionali giovanili. Partiamo dall’Italia con il commissario tecnico dell’Under 18 che ha chiamato Edoardo Zanaga per la doppia amichevole contro l’Austria in programma domani alle 17.30 e domenica prossima alle 11 sempre a Vienna. Due, invece, i ragazzi chiamati dall’Albania. Si tratta di Mattia Huqi e Xhoel Mezani. Il primo sarà in campo con l’Under 19 per due amichevoli contro i pari età irlandesi in programma venerdì e domenica prossimi alle 11 presso la Casa del Calcio di Tirana. L’altro è stato invece chiamato dalla nazionale Under 17 per altrettanti test contro la Slovenia in programma domani e sabato prossimo alle 11, sempre alla Casa del Calcio di Tirana.

Matteo Egan risponderà invece alla chiamata della nazionale irlandese Under 19 per le due amichevoli esterne contro i pari età albanesi di venerdì e domenica prossimi, per un derby tutto azzurro con Huqi, ricordiamo autore di un grande gesto di sportiva nella precedente tornata di gare quando calciò fuori volontariamente un rigore assegnato ingiustamente alla sua Albania. Infine il difensore Kevin Pasalic è stato convocato dalla Svezia Under 18 per una serie di amichevoli internazionali in programma in Croazia allo Stadion Mutila di Medulin. La prima andrà in scena domani alle 15.45 contro il Portogallo, la successiva è in programma per sabato prossimo alle 12.45 contro la Turchia e la terza ed ultima si terrà martedì 14 ottobre alle 12.30 contro i padroni di casa croati.

Si.Ci.