Nelle mani di Bianconi

Così come la ripresa di martedì anche la doppia seduta di ieri, con allenamento al mattino in palestra e al pomeriggio sul campo sempre al Centro Sportivo Petroio di Vinci (il Sussidiario è in fase di manutenzione così come il terreno principale del Carlo Castellani), è stata diretta ancora una volta da Stefano Bianconi in attesa della firma di Alessio Dionisi, scelto come successore dell’esonerato Guido Pagliuca.

Ma chi è Bianconi, ormai da anni collaboratore tecnico del club azzurro? Chi segue le vicende dell’Empoli da tempo non può non ricordarlo pernio della difesa azzurra al fianco di Daniele Baldini nella seconda storica promozione in A sotto la guida di Luciano Spalletti. Complessivamente Bianconi ha vestito 213 volte la maglia azzurra, tra Serie C, B e A, impreziosendole con tre reti e altrettanti assist. Reti che sarebbero dovute essere quattro se l’arbitro Rodomonti avesse convalidato il ‘gol fantasma’ più famoso della storia del calcio italiano. Era il 19 aprile 1998, infatti, quando al Castellani, la Juventus capolista e poi vincitrice di quello scudetto, si impose per 1-0 grazie alla rete non convalidata a Bianconi dalla terna arbitrale, che inspiegabilmente non si accorse come il pallone fosse ampiamente entrato quando il portiere bianconero Peruzzi lo respinse fuori dai pali. Diciassette anni dopo è stato lo stesso Peruzzi ad ammettere durante una intervista che il gol era buono. Insomma un’icona per la Maratona, che non ha mai dimenticato i componenti di quella squadra e che lo stesso Empoli ha riabbracciato pure da allenatore dopo le esperienze da vice ad Ascoli, Frosinone e Benevento oltre a una prima parentesi sulla panchina empolese nella stagione 2011-‘12 come secondo di Guido Carboni. Dal 14 novembre 2019, Bianconi fa parte stabilmente dello staff tecnico dell’Empoli e ha quindi già lavorato per 42 partite anche con Alessio Dionisi, in procinto di tornare in azzurro quattro anni dopo la sua partenza per Sassuolo. Insomma, se nel ruolo di primo allenatore si sono succeduti i vari Aurelio Andreazzoli, Roberto D’Aversa, Paolo Zanetti, Pasquale Marino, Davide Nicola, Roberto Muzzi, Guido Pagliuca e appunto Dionisi, lui è sempre rimasto al suo posto, un punto di riferimento per l’allenatore di turno aiutandolo non solo nel lavoro tecnico-tattico settimanale, ma anche nel trasmettere al gruppo cosa significa giocare per l’Empoli. E in questi giorni di attesa si è messo a disposizione dirigendo in prima persona gli allenamenti, che hanno aperto la settimana di preparazione a una sfida importante e delicata come quella di domenica prossima contro il Venezia.

Si.Ci.