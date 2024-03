Nicola e Pioli, duello sulla panchina. Nove volte l’uno contro l’altro ll tecnico azzurro ha un obiettivo: rimettere la bilancia in equilibrio

di Ilaria Masini

EMPOLI

Di nuovo uno di fronte all’altro con la voglia dell’azzurro di rimettere la bilancia in equilibrio. Davide Nicola nella sua carriera ha già affrontato Stefano Pioli nove volte e i numeri raccontano di tre vittorie, due pareggi e quattro sconfitte, l’ultima delle quali risale al confronto della passata stagione quando il Milan ha battuto la Salernitana all’Arechi per 2-1 esattamente il 4 gennaio del 2023. I due tecnici si sono confrontati, spaziando fra Coppa Italia (il primo confronto in assoluto) e campionato ma soprattutto su panchine quasi sempre diverse: Livorno, Crotone, Udinese, Genoa, Torino e Salernitana per Nicola e Bologna, Fiorentina, Inter e Milan per Pioli. Dieci club coinvolti e alcune partite che hanno lasciato il segno. La più significativa in favore dell’attuale allenatore dell’Empoli può essere il successo per 2-1 ottenuto a San Siro l’8 marzo 2020 quando era alla guida del Genoa. Il mese è lo stesso di adesso, lo stadio pure così come la voglia di fare il colpaccio in trasferta.

Da dimenticare in modo assoluto è invece ciò che è accaduto nel maggio del 2021 quando, passato sulla panchina del Torino, Nicola incassò un pesantissimo 7-0 contro Pioli che era già al Milan. Domani tutto riparte da zero e gli azzurri vogliono dimenticare in fretta il passo falso con il Cagliari in casa. I rossoneri invece arrivano dalla vittoria con lo Slavia Praga in Europa League di giovedì e il successo in campionato all’Olimpico con la Lazio. Non è un Milan incontenibile, ma che ha in classifica 56 punti, più del doppio dell’Empoli che è a quota 25. Le scelte di formazione, oltre all’atteggiamento che chiederanno i tecnici, saranno decisive. Visto l’impegno infrasettimanale è possibile che Pioli dia spazio a Jovic con Giroud che potrebbe riposare (visti i tanti impegni) e Leao squalificato (come Florenzi). A proposito del francese, è stato lui a trovare una delle tre reti nell’ultima gara in campionato con l’Empoli (di Andreazzoli) lo scorso 7 gennaio. Una dei suoi 12 centri realizzati nell’attuale Serie A e a un passo dal pareggiare il record personale. Il centravanti di Nicola potrebbe essere invece Niang, ex di turno atteso alla prima da titolare in azzurro. Curiosità anche per capire come Nicola schiererà la difesa. Al suo arrivo aveva scelto linea a tre, per poi passare a quattro nelle ultime due uscite. Tornerà all’"antico" per coprirsi un po’ di può o sceglierà la continuità rispetto a Sassuolo e Cagliari? La risposta nelle prossime ore.