Nicola, il mister specializzato nelle rimonte. Così ha dato all’Empoli un ritmo Champions

Ha preso una squadra al penultimo posto, ferita e con le ossa rotte dopo la sconfitta contro il Verona, e nel giro di sei settimane l’ha trasformata in una schiacciasassi capace di restare imbattuta e ottenere dodici punti in sei partite. Una cavalcata più da posti Champions che da lotta salvezza che ha consentito all’Empoli di fare un salto incredibile in avanti, fino al tredicesimo posto in classifica. Mancano ancora dodici giornate alla fine del campionato e l’obiettivo salvezza resta ancora da conquistare ma è indubbio che Davide Nicola abbia capovolto il mondo Empoli. Come? Con un modulo nuovo che prevede la difesa a tre (quasi un inedito per l’ambiente azzurro), con principi di gioco e una mentalità da squadra convinta nei propri mezzi.

Del resto a Davide Nicola piacciono le imprese impossibili. Ci era riuscito nel 2017 a discapito proprio dell’Empoli, portando in salvo il Crotone dopo un girone d’andata chiuso al penultimo posto a 9 punti, a meno 8 lunghezze dalla zona sicura. Nel ritorno però ha dato alla squadra la spinta giusta e ha portato a termine una clamorosa rimonta con 25 punti nelle successive 19 giornate.

Ancora più sorprendente l’impresa compiuta con la Salernitana due anni fa: a febbraio eredita una squadra bloccata all’ultimo posto con 13 punti dopo 23 giornate. La zona salvezza sembra un miraggio ma il tecnico aggiusta-tutto dà la sua impronta alla squadra, riesce a trasmettere le giuste motivazioni e da quel momento in avanti mette il turbo salvezza, con 18 punti in 15 partite. All’Empoli Nicola sta facendo persino meglio: da quando ha sostituito Andreazzoli viaggia a una media di due punti a partita. Un bottino che consente agli azzurri di viaggiare a ritmo delle big. Basti pensare che nello stesso arco di tempo l’Inter capolista ha totalizzato 18 punti, l’Atalanta e il Bologna 16. E l’Empoli che invece ne ha messi in cascina 12 sarebbe proprio lì, a ridosso dei piazzamenti Champions.

La bravura di Nicola è stata proprio quella di agire sulla testa dei giocatori. Ha ridato sicurezza alla difesa aggiungendo un centrale, ha avanzato i due laterali chiedendo una copertura di campo maggiore, ma soprattutto ha restituito certezze individuali e di gruppo.

Sono queste le basi (solide) con cui adesso la squadra può guardare con grande ottimismo a ultimare la costruzione della salvezza. A sorprendere è stato soprattutto l’impatto con cui l’allenatore torinese si è presentato. Pronti-via e la squadra ha subito recepito i suoi schemi e li ha messi in pratica senza battere ciglio. E anche i nuovi innesti arrivati dal mercato sono riusciti subito a dare il proprio contributo centrando in pieno la missione di non far rimpiangere Baldanzi.