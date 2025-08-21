Nosa Obaretin, la difesa acquista centimetri : "Non vediamo l’ora di iniziare il campionato"

di Simone Cioni

Oltre cinquecento chilometri separano Empoli da Napoli, eppure da un punto di vista calcistico non potrebbero essere più vicine. Oltre ai tanti giovani di talento pescati dal club azzurro nel napoletano, negli ultimi anni le due società hanno fatto molti affari di mercato con l’Empoli che ha ceduto diversi suoi gioielli al club partenopeo (vedi Marianucci pochi mesi fa), portando a sua volta spesso al Castellani giovani in prestito da valorizzare. L’ultimo è il difensore classe 2003 Nosa Edward Obaretin. Alto 193 centimetri e fisicamente ben strutturato, il 22enne di Forlì ha svolto tutta la preparazione col Napoli, dopo una stagione in cui a Bari ha affrontato per la prima volta il campionato di Serie B dopo l’esordio tra i professionisti in quella precedente in Lega Pro con il Trento. "Sono molto contento di essere qua e il mio obiettivo, ma come quello di tutta la squadra, è di fare bene – ha esordito Obaretin –. Siamo un gruppo totalmente nuovo, ma stiamo lavorando sodo per fare il meglio possibile. Quando mi hanno detto che c’era quest’opportunità ho chiesto informazioni anche a Di Lorenzo e Marianucci, che Empoli la conoscono bene, ed entrambi mi hanno confermato che questa è una bellissima piazza. Il ritiro con Conte? Come sanno tutti è molto tosto (sorride, ndr), ma è stata una bella esperienza". Nello scorso campionato a Bari Obaretin ha collezionato 25 presenze (20 da titolare) giostrando proprio in una difesa a tre come, in cui si è evidenziato per grandi doti fisiche e una certa propensione ad impostare dal basso. "Quella a Bari è stata una bella esperienza in cui sono cresciuto molto come giocatore, ho imparato tanto dai più grandi. Anche l’anno scorso abbiamo giocato a tre dietro, è vero, e personalmente mi trovo molto bene nel ruolo di braccetto di sinistra, perché mi permette anche di spingere e andare in fase offensiva". Arrivato a Napoli dalla Primavera del Milan ed ora in prestito secco ad Empoli, segno che il club di De Laurentis crede in lui, Obaretin è consapevole che questa potrebbe essere una stagione importante per la propria carriera. "È indubbiamente una stagione importante per me, ma io mi metto a disposizione del mister e della squadra, poi i risultati si vedranno – chiosa –. Di sicuro da questa stagione mi aspetto che tutti diamo il nostro massimo, mettendo il massimo impegno partita dopo partita per ottenere i migliori risultati possibili". Infine, l’attenzione si sposta sull’esordio in campionato di sabato col Padova dove l’ex Bari potrebbe già partire titolare. "Fisicamente mi sento bene – conclude –, il mister poi ha le idee chiare, ci stiamo tutti mettendo sotto con il lavoro e non vediamo l’ora di cominciare".