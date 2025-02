Notizie dal campo. Viti sta bene e contro il Milan ci sarà

Una buona notizia arriva dal Sussidiario, dove l’Empoli continua a lavorare in preparazione della sfida di sabato prossimo alle 18 al Castellani-Computer Gross Arena contro il Milan. Dopo aver saltato la gara contro la Juventus per un problema muscolare, infatti, Viti si è allenato con il gruppo e c’è grande fiducia nella sua presenza contro i rossoneri. Chi invece non ci sarà sicuramente è Maleh, espulso domenica scorsa a Torino. Torneranno invece a disposizione Grassi e Pezzella, che proprio all’Allianz Stadium hanno scontato il proprio turno di squalifica, mentre tengono con il fiato sospeso le condizioni di Ismajli, Anjorin e Fazzini. I tre sosterranno questa mattina ulteriori esami per capire l’entità degli infortuni tutti di natura muscolare accusati contro la Juve. Da capire anche come sarà utilizzato l’ultimo arrivato Kouame, ma la sensazione è che al momento possa partire dalla panchina per poi garantire un’ ottima alternativa a gara in corso. Intanto la società ha comunicato che anche la seduta di questa mattina, oltre alle consuete ultime due di giovedì e venerdì sempre alle 11, si svolgerà a porte chiuse.