Numeri e curiosità. L’Empoli ’firma’ il primo esonero tra Serie A e B

L’Empoli torna a cambiare un allenatore come era successo l’ultima volta a settembre 2023, quando dopo l’umiliante 7-0 incassato a Roma fu sollevato dall’incarico Paolo Zanetti per affidare la pancina ad Aurelio Andreazzoli. Cambio che non sortì, però, gli effetti sperati e a fine gennaio 2024 arrivò anche il secondo esonero con la scelta di Davide Nicola come condottiero per la rincorsa finale alla salvezza. Stavolta, pur in mezzo ad enormi sofferenza, l’avvicendamento ebbe il risultato che ci si attendeva con il tecnico piemontese che riuscì a condurre l’Empoli verso una insperata permanenza nell’Olimpo del calcio italiano. La speranza, naturalmente in casa Empoli è che stavolta non si debba ricorre anche ad un successivo cambio di rotta, ma che il ‘figliol prodigo’ Dionisi possa rappresentare la scelta migliore per il momento della squadra.

Curiosamente, tra Serie A e B quest’anno quella azzurra è la prima panchina a saltare dato che da molti anni a questa parte non si arrivava alla seconda sosta per gli impegni delle Nazionali senza aver ancora assistito ad un esonero. Tornando alla storia dell’Empoli l’ultima stagione travagliata in Serie B, dal punto di vista della guida tecnica, è stata quella 2019-‘20 quando dopo dodici giornate con l’Empoli decimo in classifica ad un solo punto dalla zona play-off fu sollevato dall’incarico Cristian Bucchi, in seguito alla doppia sconfitta con Benevento e Pescara. Al suo posto fu chiamato Roberto Muzzi, ma anche l’ex attaccante del Torino rimase in carica soltanto per nove partite, in cui raccolse appena una vittoria e quattro pari scivolando in piena zona play-out. Ecco perché il club maturò quindi la scelta di effettuare un secondo esonero e chiamare un tecnico esperto della categoria come Pasquale Marino, che con 9 successi e 3 pareggi nelle restanti 17 partite portò l’Empoli al settimo posto con tanto di qualificazione ai play-off, dove la corsa verso la A si interruppe però subito al cospetto del Chievo.

Si.Ci.