Oggi la sfida all’Atalanta. Obiettivo: alzare l’asticella. Andreazzoli sprona i suoi: "Empoli, siamo ambiziosi»

Alzare l’asticella. Nonostante l’impresa di Firenze, Andreazzoli non si accontenta e in vista della sfida odierna contro l’Atalanta (fischio d’inizio alle 18.30 al Castellani-Computer Gross Arena), chiede ai suoi di fare quel passo in più rispetto al derby. "Non dobbiamo pensare di aver portato l’asticella lì dove vogliamo, è sempre bassa e la dobbiamo alzare – esordisce – Dobbiamo cercare sempre di incrementare, altrimenti se anche riesci a rimanere allo stesso livello è un’occasione persa. Dettagli da migliorare ce ne sono un’infinità, anche questa settimana abbiamo cercato di metter dentro qualcosa sia in riferimento all’avversario, ma soprattutto rispetto a quello che vogliamo fare noi, che è quello che mi interessa maggiormente. Ci troveremo di fronte un’altra squadra difficile, sulla carta diversa dalla Fiorentina ma forse ancora più complicata da affrontare. D’altra parte non vedo nessuna partita facile – insiste il tecnico –. Bisogna rendersene conto. Questa è la serie A. Dobbiamo cercare di abbassare un po’ il loro livello, poi bisogna vedere se loro lo abbasseranno o se saremo bravi noi a farglielo abbassare. Dovremo essere bravi a fare parte o tutto il secondo tempo in ascesa, o comunque sul livello della prima parte, ma sempre con la gioia del fare che non deve mai mancare perché questo è un gioco. Se hai piacere sei costruttivo, partecipativo, sopporti, sei di supporto, è insomma un volano che si mette in moto e trascina". A livello di formazione, è plausibile aspettarsi la conferma quasi in toto dello schieramento sceso in campo a Firenze, anche perché in attacco ci saranno alcune defezioni. Non rientrano nella lista dei convocati Destro, alle prese con un affaticamento muscolare, e soprattutto Baldanzi. Il fantasista di Castelfiorentino non ha ancora smaltito il problema alla caviglia rimediato con l’Italia Under 21 e, in questo momento, non c’è alcuna voglia e necessità di rischiarlo. Là davanti, infatti, col recupero di Maldini, Gyasi in crescita e Shpendi tornato disponibile, le alternative non mancano. A Cambiaghi e Cancellieri visti contro la Fiorentina è difficile rinunciare. "Quello che conta è l’interpretazione del canovaccio e non solo le individualità – spiega Andreazzoli –, poi se i giocatori ci mettono anche l’espressione individuale è un vantaggio. Gradiremmo difenderci nella metà campo avversaria, poi però bisogna fare anche il conto con gli altri e con noi stessi, non solo da un punto di vista fisico, ma anche di testa e di opportunità. Speriamo che la solidità difensiva mostrata nelle ultime gare sia un viatico anche per le prossime partite, ma dobbiamo stare in guardia. Siamo ambiziosi e vorremmo alzare l’asticella, poi bisogna vedere se i nostri mezzi e quelli degli avversari ce lo consentono". Lavoro settimanale che venerdì scorso è stato arricchito dalla visita del Ct della Nazionale Luciano Spalletti, amico fraterno di Andreazzoli. "Devo molto a Luciano e mi ha fatto piacere che sia venuto – conclude l’allenatore - per noi è un onore averlo avuto qua e anche i ragazzi ho visto che hanno apprezzato molto. La nostra porta è sempre aperta".